Fatih Altaylı ile Pelikancı troll Selman Öğüt arasında tartışma

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 19:48

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 19:48

Gazeteci Fatih Altaylı, 'evlatlık depremzede' fetvasından sonra "kasten suizanda bulunulduğunu" iddiasıyla kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan Diyanet İşleri'ne sosyal medya hesabı üzerinden yanıt vermiş, Kasımpaşa Spor Kulübü’nün logosunu paylaşmıştı. Fatih Altaylı'nın bu yanıtla içinde 'Kasımpaşa' kelimesinin geçtiği ve 'umurumda bile değil' anlamına gelen argo bir cümleye gönderme yaptığı 'tahmin' edilmişti.

Selman Öğüt, Altaylı'nın söz konusu açıklamalarına gönderme yaparak "Senin gibiler için mor renk alternatifi var diye biliyorum" ifadelerini kullandı.

Altaylı ise Öğüt'e verdiği yanıtta, "O rengi çok seviyorsan kendine don al o renk koçum" dedi.

İki isim arasında yıllar önce çoklu baro sistemi nedeniyle de gerginlik çıkmıştı.