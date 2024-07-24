Kent Lokantaları'nda İstanbulkart indirimi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Lokantaları'nda İstanbulkart kullananlar 40 TL yerine 35 TL'ye yemek yiyebilecek
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, İstabulkart kullananların Kent Lokantaları'nda 35 TL'ye yemek yiyebileceklerini duyurdu.
Buna göre; yapılan her 40 TL’lik ödemede 5 TL nakit iade edilecek. İBB Kent Lokantları Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Çapa, Çatalca, Sarıyer, Küçükçekmece, Pendik, Sultanahmet, Sultangazi, Sultanbeyli, Tuzla, Ümraniye, Pendik, Üsküdar'da bulunuyor.
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