Kent Lokantaları'nda İstanbulkart indirimi

Yayınlanma: 24.07.2024 - 15:08

Güncelleme: 24.07.2024 - 15:08

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, İstabulkart kullananların Kent Lokantaları'nda 35 TL'ye yemek yiyebileceklerini duyurdu.

Buna göre; yapılan her 40 TL’lik ödemede 5 TL nakit iade edilecek. İBB Kent Lokantları Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Çapa, Çatalca, Sarıyer, Küçükçekmece, Pendik, Sultanahmet, Sultangazi, Sultanbeyli, Tuzla, Ümraniye, Pendik, Üsküdar'da bulunuyor.