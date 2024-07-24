Kent Lokantaları'nda İstanbulkart indirimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Lokantaları'nda İstanbulkart kullananlar 40 TL yerine 35 TL'ye yemek yiyebilecek

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.07.2024 - 15:08
Kent Lokantaları'nda İstanbulkart indirimi
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, İstabulkart kullananların Kent Lokantaları'nda 35 TL'ye yemek yiyebileceklerini duyurdu.

Buna göre; yapılan her 40 TL’lik ödemede 5 TL nakit iade edilecek. İBB Kent Lokantları Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Çapa, Çatalca, Sarıyer, Küçükçekmece, Pendik, Sultanahmet, Sultangazi, Sultanbeyli, Tuzla, Ümraniye, Pendik, Üsküdar'da bulunuyor.


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