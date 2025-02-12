‘Kent uzlaşısı diye suç olmaz’

Yayınlanma: 12.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 12.02.2025 - 04:23

Eski İstanbul Baro Başkanı Turgut Kazan konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Siyasi partilerin oyunu artırmak için görüşmesinden daha doğal bir şey olamayacağını vurgulayan Kazan, “Dosyanın içeriğine bakmak gerekir. Ancak kent uzlaşısı diye tanımlanan şey farklı partilerin seçim öncesi görüş alışverişinde bulunulmasıysa yapılan bu uygulama hukuksuzdur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AKP’nin adaylarını buna göre değerlendirmiyor mu? Binali Yıldırım da İBB adayı olduğunda herkesin oyuna talip olmuştu. Son seçimlerde de HÜDAPAR’la uzlaşmadılar mı? Anayasa da kanunlar da uygulanmıyor. Birilerinin isteği kanun oluyor, ona göre hareket ediliyor. Kendi yaptıkları kanunlara uymuyorlar” ifadelerini kullandı.

‘SIYASİSETLEŞMİŞ YARGI’

Avukat Celal Ülgen, ise Kent uzlaşısının bir suç teşkil etmeyeceğini söyledi. Ülgen, “Adından da anlaşılacağı üzere bir kentte yaşayan insanların temsilcilerinin bir uzlaşma içerisinde olmasıdır. Başka bir şey aranmamalı. Bu soruşturma da siyasetleşmiş yargının örneklerden biridir. İmamoğlu’na yönelik soruşturma da diğer soruşturmalar da bunun örneklerindendir. Son yıllarda AKP yargısı ve siyasi iktidar özellikle CHP’yi yıpratmaya yönelik bir takım uygulama yapıyorlar” dedi.