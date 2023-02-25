‘Kentsel dönüşümü ısmarlama yapıyorlar’
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözler olası Marmara depremine çevrildi. Uzmanlar, İstanbul için acil kentsel dönüşüm isterken, avukat Onur Cingil sosyal medya hesabından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlığı tarafından kentsel dönüşüme sokulan bir binanın eski AKP’liye ait olduğunu iddia etti.
İstanbul Üsküdar’daki Burhaniye mahallesi içerinde yer alan 1.13 hektarlık alan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 7 Kasım 2022’de ‘Risk Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’ kapsamında ‘Uygulama Alanı’ olarak belirlendi.
Burhaniye’deki 725 Ada 30 Nolu parsel ve komşularının tapuları Hazine’ye devredildi. Ardından da içerisinde 5 binanın bulunduğu bölge için yıkım ve tahliye kararı verildi. Daha sonra da bölgedeki parseller birleştirilerek uygulama alanı ilan edilen 725 adadaki bazı parseller, 205 parsel olarak birleştirildi ve arazi maksimum metrekareye uygun hale getirildi.
AKP'Lİ İSME AİT
Avukat Onur Cingil, Bakanlığın uygulama alanı ilan ettiği yerdeki apartmanlardan birinin eski AKP Üsküdar Meclis Üyesi Muhammet Emin Sarıoğlu’nun ailesine ait olduğunu iddia etti.
Sarıoğlu aynı zamanda Kız Kulesi’nin restorasyonunu üstlenen IRIS Yapı’nın da sahibi.
Tüm İstanbul’un acilen dönüştürülmesi gerektiğini belirten Cingil, “Ismarlama kararlarla değil, tüm İstanbul’un insan ve deprem önceliğiyle samimi, ahlaklı bir şekilde acilen dönüştürülmesi gerekiyor. Herkes para hırsını bir kenara bıraksın” dedi.
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