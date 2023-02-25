Manisa'da kentsel dönüşüm 'enkaza' dönüştü

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 04:00

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük yıkım yaşanan 11 ilde yeni konutların mart başı itibarıyla başlanacağı açıklandı. Deprem bölgesinde enkaz kaldıran iktidarın, Manisa’daki kentsel dönüşüm çalışmalarında sicilinin kabarık olduğu ortaya çıktı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından TOKİ ve AKP’li Şehzadeler Belediyesi işbirliğiyle Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı 5 mahalle kentsel dönüşüme alındı. Projenin ilk aşaması olarak İshakçelebi ve Kocatepe mahallelerindeki konutlar 11 Şubat 2022’de yıkıldı. Bölgeye yapılacak yeni konut ve işyerleri için çeşitli ihale tarihleri verildi ancak ihale Aralık 2022’de yapılabildi. Ancak “Ne savaş ne deprem, bu evlere piyango vurdu” ifadeleriyle tanıtımı yapılan proje kapsamında yıkılan evlerin enkazları bile kaldırılmadı. Enkazların üzerinden öğrenciler okula, işçiler ise işe gitmek zorunda kaldı.

(Çocuklar enkaz dağları arasından geçip okula gidiyor.)



KİRA YARDIMI TEPKİSİ

Yıkımların üzerinden 1 yılı aşkın süre geçmesine karşın başlamayan proje, bölge halkını da bıktırdı. Çevrede yaşayanlar, “Ne zaman başlayacağı, biteceği belli olmayan bir sürece hapsolduk” tepkisini gösterirken yıkılmadan önce mahallede yaşayan bir kişi de “Kentsel dönüşüm kira yardımı 1500 lira ancak biz 3 bin lira kira veriyoruz” dedi.

ÇELİK: ÇOK YAKINDA

AKP’li Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 16 Şubat’ta alanı ziyaret etti. “Ülkemizin büyük bir deprem felaketini yaşadığı bu günlerde, kentsel dönüşüm projemizin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır” diyen Çelik, “Çok yakın bir sürede inşaat çalışmalarının” başlayacağını duyurdu.

(Kentsel dönüşüm projesinde binalar yıkıldı ama yerine yenisi yapılmadı.)



‘TAŞ OYNATILMAMIŞ’

Eski CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban ise “Vatandaşlarımız bir senedir mahallelerinden, komşularından uzakta yaşıyor. Ama bugün gelip baktığımızda görüyoruz ki yıkım dışında hiçbir şey yapılmamış. Neredeyse bir taş yerinden oynatılmamış. Burada insanlar neredeyse bir yıldır enkazların içinden okula, işe, markete gidip geliyor. Halkımıza reva gördüğünüz hayat bu mu?” dedi.

SUÇU DAVA AÇANLARA ATTI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı TV programında kentsel dönüşüm tartışmalarına değindi. Bugüne kadar kentsel dönüşümle ilgili binlerce dava açıldığını söyleyen Bozdağ, 2015-2023 arasındaki davalara ilişkin istatistikler paylaştı. Bozdağ’ın, deprem bölgesiyle ilgili istatistik vermemesi dikkat çekti. Bozdağ, “2015 ile 2023 arası 7 bin 97 kentsel dönüşüm davası var. 5 bin 120 dava sadece İstanbul’da açılmış. Bu davalar, kentsel dönüşümü yavaşlattı. 2012’de çıkan yasa nedeniyle atılması gereken adımlar maalesef atılamadı. Davalar büyük bedeller ödenmesine neden oldu” dedi.