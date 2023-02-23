Bakan Bekir Bozdağ yıkımı kentsel dönüşüm davalarına bağladı: 'Atılması gereken adımlar atılamadı'

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 23:31

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 00:23

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'dan bağlandığı CNN Türk canlı yayınında depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 171 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını açıkladı.

Bozdağ, 164 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edildiği Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki yıkımı ise kentsel dönüşüm davalarına bağladı.

"Kentsel dönüşüm davaları nedeniyle atılması gereken adımlar atılamadı" diyen Bozdağ, şöyle konuştu:

"2015-2023 arasında 7 bin 91 kentsel dönüşüm davası var. Bu davalar kentsel dönüşümü yavaşlattı, 2012'de çıkan yasa nedeniyle atılması gereken adımlar atılamadı."

Bozdağ şu ifadeleri kullandı:

"Deprem soruşturmaları aktif olarak yürütülüyor. Bugüne kadar 583 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 171 kişi tutuklama kararı verildi. 77 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tutuklanan 171 kişinden 78 tanesinin müteahhit olduğunu görüyoruz. 64'ü ise yapı sorumlusu. Sorumluluğu ve imzası olan kim varsa bu soruşturmanın kapsamındadır.

Yıkılan bir binada sorumluluğu olan kim varsa adalet terazisinde tartılacak ve yapılacak işlemler tereddütsüz yapılacaktır. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Herkes milletin gözü önünde milletin yargısına hesap verecek. Kimin ne kadar sorumluluğu varsa herkes sorumluluğu kadar müshul tutulacak. Denetim yapıldıysa bu denetimler doğru mu yapılmış, beton kullanılıyorsa oranlar teknik nizama uygun mu aklımıza gelecek ne kadar soru var ise hepsi soruşturulacak."