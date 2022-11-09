Kepez’de gerginlik sürüyor: İYİ Parti’den tartışmalı kongre...
İYİ Parti’nin Antalya Kepez ilçe teşkilatında çıkan tartışmalar nedeniyle iptal edilen delege seçimleri sonrası ilçede gerginlik sürüyor. İYİ Parti eski Kepez İlçe Başkanı Mazlum Yücel, geçen hafta, delege seçimlerini “ihlal ve usulsüzlük” nedeniyle iptal eden Teşkilat Koordinatörü Süleyman Sırrı Özdolap’a seslenerek, “İhlal ve usulsüzlük yapanlar görevden el çektirilir ve kesin ihraç istemi ile disipline sevk edilmelidirler. Yeniden aday olamazlar” ifadelerini kullandı.
Kongre sürecine giren İYİ Parti’de, Antalya Kepez’deki delege seçimleri tartışması sürüyor. Geçen hafta sonunda Kepez İlçe Başkanlığı’nda yapılması planlanan seçimde, daha önce görevden alınan yönetime yakın oldukları iddia edilen üyelerin, “usulsüzlük” itirazları üzerine tartışma çıkmıştı.
Kentte bulunan ve genel merkez tarafından Türkiye genelinde seçimleri yürütmekle görevlendirilen komisyonun üyesi Genel Başkan Danışmanı Ömer Karakaş, seçimlerin iptalini kararlaştırmıştı.
Kepez’de yeniden gerçekleşmesi gereken delege seçimlerinin tarihinin açıklanmasını beklenirken İYİ Parti eski Kepez İlçe Başkanı Yücel, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.
Yücel, tüzüğün delege seçimleriyle ilgili maddelerini anımsattığı açıklamasında, Teşkilat Koordinatörü Süleyman Sırrı Özdolap’ın yazısıyla Kepez Delege Seçimlerinin “ihlal ve usulsüzlük” nedeniyle iptal edildiğini belirtti.
"ADİL BİR SEÇİME HAZIRIZ"
Yücel, yeniden delege başvurularının alınacağını, kurulan bir komisyonun başvuruları değerlendireceğini ve değerlendirme sonucunda delegelerin belirleneceği şeklinde bir karar alındığını yerel bir gazetedeki ilanla haberdar olduklarını ifade ederek, Teşkilat Koordinatörü Özdolap’a şu ifadelerle seslendi:
“Kararların sayın Ömer Karakaş’ın bilgileri dahilinde olduğunu da öğrenmiş bulunmaktayız. Bu uygulamanın; kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olduğunu biliyoruz. Siyasi Partiler Kanunu ve İYİ Parti Tüzüğümüze göre ihlal ve usulsüzlük yapanlar görevden el çektirilir ve kesin ihraç istemi ile disipline sevk edilmelidirler. Yeniden aday olamazlar. Sadece bizden daha önce delegelik başvurusu yapmış 385 üyemiz vardır. Başvuru belgeleri elimizdedir. 5 bin 553 üyemiz ile adil bir seçime hazırız. Adil ve hukuka uygun davrandığını bildiğimiz siz değerli büyüğümüzün gerekli müdahaleyi yapacağını umuyoruz.”
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