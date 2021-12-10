KESK, DİSK, TMMOB ve TTB'nin mitingi yasaklandı

10 Aralık 2021 Cuma, 16:40

KESK, DİSK, TMMOB ve TTB tarafından 12 Aralık 2021 Pazar günü Antalya'da yapılması planlanan "Geçnemiyoruz" mitingine Muratpaşa Kaymakamlığı tarafından yasak geldi.

Kaymakamlık kararında yasak gerekçesi olarak "Antalya İl Emniyet Müdürlüğünün düzenlenmek istenen mitingin risk oluşturabileceği değerlendirmesi" gösterildi.

Yasak kararının ardından miting komitesi bir basın açıklaması yaparak “12 Aralık’ta Aydın Kanza Parkı’nda olacağız” dedi.

Büro Emekçileri Sendikası (BES) Antalya Şube binasında yapılan açıklamada konuşan KESK Antalya Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Devrim Mol, “Bizler DİSK-KESK-TMMOB ve TTB olarak yaşanan bu kriz karşısında emekçilerin, halkın, hepimizin feryadına bir ses, bir çığlık olmak için 12 Aralık 2021 Pazar günü ‘Geçinemiyoruz. Halktan emekten yana bir bütçe istiyoruz’ şiarıyla miting yapmaya karar verdik. Bunun için gerekli müracaatımızı Muratpaşa Kaymakamlığına yaptık. Ancak mitingimiz ‘risk oluşturacağı’ gerekçesiyle yasaklanmıştır. Bu risk nedir? İnsanların geçinemiyoruz feryadı kimler için risk yaratmaktadır? Bu feryat ancak sermaye sınıfının uykularını kaçırır, onları riske sokar. Yasak kararıyla anlıyoruz ki mitingi yasaklayanlar sermaye sınıfının uykusunun kaçmasını istemiyor” dedi.

‘ARTIK YETER DEMEYE KARARLIYIZ’

“Yasak kararı mülki idarenin kanunları istediği gibi eğip büktüğünü de açığa çıkarmıştır” diyen Mol, “İki hafta önce Kapalı Yol Halk Bankası önünden Attalos Heykeline yapmak istediğimiz yürüyüş izin alınmadığı gerekçesiyle engellenmişti. Şimdi izinli yapmak istediğimiz miting de ‘risk’ var bahanesiyle engelleniyor. Engelleniyor çünkü iktidar ‘geçinemiyoruz’ çığlığının duyulmasını istemiyor. Ama ne yaparsanız yapın emekçilerin, halkın çığlığını sizler aracılığı ile sesimize kulaklarını tıkayanlara, emekçiye, halka sırtını dönüp, ürettiğimiz değerleri, ödediğimiz vergileri bir avuç mutlu yandaş azınlığa peşkeş çekenlere, kendileri şatafat içerisinde yaşarken bizden ‘soğan ekmekle yaşam sürdürmemizi’ bekleyenlere, artık yeter demeye kararlıyız” diye konuştu. Mol, her ne pahasına olursa olsun 12 Aralık Pazar günü saat 13.00’da yürüyüşün başlangıç noktası olan Aydın Kanza Parkı’nda olacaklarını ifade etti.