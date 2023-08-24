Kibariye’nin Erdoğan ailesine yönelik sözleri dikkat çekti: 'Götürdük malları, valla'
AKP'nin 22. Kuruluş Yıldönümü Programı’nda sahne alan şarkıcı Kibariye, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a hitaben yaptığı konuşma sırasında “Kurban olayım sizlere. Götürdük malları, valla” ifadelerini kullandı.
AKP’nin 22. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’nda şarkıcı Kibariye sahne aldı.
Kibariye, sahneye çıktığı sırada AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a hitap ederek ”Sayın Cumhurbaşkanım, yengecim Emine Hanım hoş geldin, kurban olayım. Kurban olayım size, sizi yaradana. Ne kadar şeref, ne kadar güzel. Biliyorsunuz ki ben hiçbir şeyimi saklamam; okumam yazmam yoktur ama hocam bana ezberletti şarkıyı. Çok da güzel oldu. Götürdük malları, valla. Nasılsınız, iyi misiniz?” dedi.
Kibariye’nin “Götürdük malları, valla” ifadeleri ve o esnadaki el hareketi sosyal medyada gündem olurken Erdoğan çiftinin şarkıcıya gülümseyerek tepki verdiği görüldü.
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