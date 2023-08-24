Erdoğan'dan yerel seçim mesajı

Yayınlanma: 24.08.2023 - 19:26

Güncelleme: 24.08.2023 - 19:29

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP’nin 22. Kuruluş Yıldönümü Programı’nda konuştu.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkankar şöyle:

“Yıllardır kendi özyurdunda parya olarak görülen kesimleri bu ülkenin birinci sınıfına yükselttik. 22 yıllık siyasi yolculuğumuzda kalibremize uygun bir muhalefet bulamadık. Her şeyi değiştirdik ama ana muhalefeti tek parti faşizmden bir türlü kurtaramadık. Milli iradeye hürmet göstermeyi öğretemedik. 22 yılda 17 kez bizle yarıştırlar, her defasında milletten okkalı bir tokat yediler. Milleti hafife almanın sandığın meşruiyetini sorgulamasının bedelini ödediler. Milleti suçlama alışkınlığından vazgeçmediler. Dün milleti göbeğini kaşıyan adam, bidon kafalı diye aşağılıyorlardı, bugün de kırsal kesim diyerek tahkir ediyorlar. Dün açık oy gizli tasnifle milli irade hırsızlığı yapıyorlardı, bugün de sandığın meşruiyetini tartışmaya açarak aynı faşizmi sergiliyorlar. Nereye dayanıyorlar Kandil’e. Kandil’den gelen desteğe dayanarak Seçim kazanacaklarını sanıyorlardı. Oldu mu? Olmaz. Bu millet asla bu yanlışlılara ve teröre yüz vermeyecektir.

KILIÇDAROĞLU VE CHP’Yİ HEDEF ALDI

Her seçim sonrasında içlerindeki sandık nefretini kusmaktan geri durmuyorlar. Dünya değişiyor, eski çamlar bardak oluyor ama CHP’nin faşist kodları asla değişmiyor. Kılıçdaroğlu ve avanelerinin hazımsızlığında zerre kadar değişme olmuyor. Hiçbir zaman sözünün eri olmadı, onurluca geri çekilmeyi bilmedi. Vatandaşın aklıyla alay etmeye devam etti. Hala milletten özür dilemiyor, kendi hesaba çekmiyor, hatalarıyla yüzleşmiyor. Kılıçdaroğlu ve CHP’li oligarkların bu pişkinlikleri en fazla gazinin hürmetine CHP’ye oy veren vatandaşlarımızı rahatsız etmektedir. Siyasete olan güveni de zedeleyen bu durum demokrasimiz için de risk oluşturmaktadır. Seçimlerde farklı tercihlerde bulunmuş vatandaşlarıma şu çağrıyı yapmak istiyorum. Türkiye’nin tüm zenginliklerine, tüm renklerini temsil kabiliyetini haiz parti AK Parti’dir. AK Parti bir Türkiye partisidir. 85 milyonun tamamının partisidir. Üye sayısı itibariyle Türkiye’nin en büyük partisiyiz. Tüm vatandaşlarımız değerlidir ve hizmete layıktır. Kalbi Türkiye için atan her vatandaşımıza, kalbimiz de gönlümüz de açıktır. 85 milyonun tamamına saygı duyan ve cesaretle hesap soracağınız bir parti ve ittifak arıyorsunuz gelin AK Parti ve Cumhur İttifakı’na katılın.

‘BU KİFAYETSİZLERİ, MUHTERİSLERİ SİYASETTE TUTMAYALIM’

Hayat tarzı diyerek, size korku salıp koltuklarını korumaya çalışanlara gelin ders verelim. Gelin, bizler de milleti kandırmaktan utanmayan bu kifayetsizleri, muhterisleri siyasette tutmayalım. Eski Türkiye’nin bakiyesi bu kesimi emekliye sevk edelim. Siyaset bunlardan çok çekti. Bu millet bunlardan çok çekti. Türkiye’nin siyaset mühendisliği ürünü kurgulardan kurtulup, yerli ve milli eksende siyaset yapan bir muhalefete kavuşması en büyük dileğimizdir. Değişim talebinin böyle bir yeniliğe vesile olmasını temenni ediyorum. Gençlerimize vaadimiz olan Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmekte kararlıyız. Birinci sınıf ekonomi ve birinci sınıf demokrasi yakıştığına inanıyoruz.

YEREL SEÇİM MESAJI

Cumhurbaşkanlığımızın ustalık döneminde, inşallah her açıdan daha müreffeh daha güvenli daha güçlü Türkiye’yi inşa ederek milletimize sözümüzü yerine getireceğiz. Gönüller yapmak için çıktığımız bu yolda 22 yıldır olduğu gibi yine gönüller kazanarak mücadelemize devam edeceğiz. Muhalefetin yalanlarına teslim olmayacağız, haktan hakikatken ve adeletten asla ayrılmayacağız. Kibri kapımıza asla yakınlaştırmayacağız. Vatandaşa tepeden bakanlardan asla olmayacağız. Birbirimizi sadece Allah için seveceğiz. Onca saldırıya rağmen parti olarak hala ayaktaysak şu muhabbet iklimine borçluyuz. 7 ay sonra başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yerel seçimde zafere koşacağız. Çok çalışacağız. Kapı kapı dolaşacağız. İşte İstanbul’un Ankara’nın hali ortada. İzmir zaten konuşmaya gerek yok. Mersin’in Adana’nın hali ortada. İşte buraları pırıl pırıl asıl sahiplerine kavuşturacağız.”