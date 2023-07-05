Kılıçdaroğlu, ABD'deki başarılı öğrenci Lara Özkan ile görüştü

Yayınlanma: 05.07.2023 - 21:20

Güncelleme: 05.07.2023 - 21:20

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam Twitter hesabından ABD’de araştırma görevlisi olarak çalışan Lara Özkan ile buluşmasından bir fotoğraf paylaştı. Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafla birlikte yayınladığı mesaj şöyle:

“Akademik, sanat, kariyer ve teknik eğitim alanlarındaki başarılarından dolayı ABD'nin en parlak öğrencilerinden biri olarak ödüllendirilen, Araştırma Görevlisi olarak çalışmalarını sürdüren Lara Özkan’ın ziyaretinden dolayı mutluluk duydum. Sevgili Lara, seninle gurur duyuyoruz.”