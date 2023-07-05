Kılıçdaroğlu, ABD'deki başarılı öğrenci Lara Özkan ile görüştü

CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Akademik, sanat, kariyer ve teknik eğitim alanlarındaki başarılarından dolayı ABD'nin en parlak öğrencilerinden biri olarak ödüllendirilen, Araştırma Görevlisi olarak çalışmalarını sürdüren Lara Özkan’ın ziyaretinden dolayı mutluluk duydum. Sevgili Lara, seninle gurur duyuyoruz” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.07.2023 - 21:20
Kılıçdaroğlu, ABD'deki başarılı öğrenci Lara Özkan ile görüştü
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam Twitter hesabından ABD’de araştırma görevlisi olarak çalışan Lara Özkan ile buluşmasından bir fotoğraf paylaştı. Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafla birlikte yayınladığı mesaj şöyle:

“Akademik, sanat, kariyer ve teknik eğitim alanlarındaki başarılarından dolayı ABD'nin en parlak öğrencilerinden biri olarak ödüllendirilen, Araştırma Görevlisi olarak çalışmalarını sürdüren Lara Özkan’ın ziyaretinden dolayı mutluluk duydum. Sevgili Lara, seninle gurur duyuyoruz.”


Kemal Kılıçdaroğlu Lara Özkan

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