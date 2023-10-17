Son Dakika... Bahçeli: 'Dünyanın bütün toprakları bir tek insanın kanını akıtmaya değmez'

Yayınlanma: 17.10.2023 - 11:23

Güncelleme: 17.10.2023 - 11:28

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli, konuşmasında İsrail-Filistin çatışmasına yönelik "Merhum Cemil Meriç'in aynısıyla vurguladığı gibi, Yemin ederim ki dünyanın bütün toprakları bir tek insanın kanını akıtmaya değmez" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Cinayete ses çıkarmayan caninin suç ortağıdır. İsrail hunhar saldırılarına hız kesmeden devam etmektedir. Ablukaya alınan adeta toplama kampına dönen Gazze Şeridi’nde dökülen kanlardan yıkılan binalardan ve gasp edilen haklardan başka bir şey neredeyse kalmamıştır. Ne yürek burkan bir gerçektir ki insanlığın gözü önünde toplu katliam yapılmaktadır.

Gazze’ye insani yardımların önü kesilmemelidir. Refah Sınır Kapısı ile Akdeniz’de oluşturulacak insani yardım koridoru ile Gazzelilere el uzatılmalıdır.

İsrail saldırılarına derhal son vermelidir, iki devletli çözüm mutlaka sağlanmalıdır.

İsrail’in sivillere saldırısına karşı çıktığımız gibi, Hamas’ın da sivillere saldırmasına karşı çıkıyoruz. Biz katledilen masumların kimlik kartlarına, derilerinin rengine bakmıyoruz.

Ayrıca ABD’nin Doğu Akdeniz’e uçak gemilerini sevk etmesi hafife alınamayacak bir tehdit ve sorumsuzluktur. Buna misilleme ve cevap olarak Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de tatbikat kararı alması doğru ve cesur bir tavırdır."

"TEZKERE MESELESİNE NE DİYECEKSİN"

Kılıçdaroğlu'nu 'tezkere' meselesi üzerinden hedef alan Bahçeli "Gördüğüm kadarıyla CHP Genel Başkanı laf olsun, torba dolsun derdindedir. Geçen hafta grup toplantısında bize sorular yöneltmiş. Allah var, pek ciddiye almadım. Sorular iyi hazırlanmamış. Kılıçdaroğlu onu bırak; bugün görüşlecek Suriye ve Irak tezkeresine ne diyeceksin? Onu söyle. “Evet” mi “hayır” mı oyu kullanacaksın. Onu açıkla. Söyle de duyalım, paylaş da bilelim" dedi.

"YABANCI POSTAL DİYE BİR ŞEY YOKTUR"

Bahçeli "Bu çerçevede, TSK’nın gerektiği takdirde, terör örgütlerine sınır ötesi müdahalede bulunmak maksadıyla yabancı ülkelere gitmesine destek misin, değil misin? Bir zahmet açıkla da duruşunu görelim.

Bak Sayın Kılıçdaroğlu; sen de iyi biliyorsun ki, Türkiye’ye gayrimeşru yabancı postalların ayak basması diye bir şey yoktur. Şayet olursa verilecek bir canımız vardır. Vatana millete bin defa feda olsun" ifadelerini kullandı.

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