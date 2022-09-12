Kılıçdaroğlu 'Bozkurt Kemal' sloganlarıyla karşılandı
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ülkücü kanaat önderleriyle buluştuğu toplantıda “Bozkurt Kemal” sloganıyla karşılandığını gösteren bir video paylaştı ve "Toplumun her kesimini kucaklayan lider, Kılıçdaroğlu” dedi.
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün Ankara’da ülkücü kanaat önderleriyle bir araya geldiği ‘Önce Türkiye Buluşması’ndan görüntüler paylaştı.
Özkan’ın “Genel Başkan’ımız Kılıçdaroğlu, ‘Bozkurt Kemal’ sloganlarıyla karşılandı. Toplumun her kesimini kucaklayan lider, Kılıçdaroğlu” mesajıyla sosyal medya hesabında yayınladığı videoda, Kılıçdaroğlu’nun alkışlarla ve “Bozkurt Kemal” sloganıyla karşılandığı görüldü.
Bir kişi “Bir olacağız, diri olacağız, hep beraber olacağız. Allah yolunu açık etsin Sayın Genel Başkan’ım. Yolun açık olsun Sayın Genel Başkan’ım. Şeref verdiniz, şeref. Ülkücülere şeref verdiniz Sayın Genel Başkan’ım” derken başka birinin de “Ayağınıza sağlık Genel Başkan’ım” diye bağırdığı duyuldu.
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