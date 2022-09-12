Son Dakika... Kemal Kılıçdaroğlu: Az kaldı, yeniden yapılandıracağız!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, "Az kaldı; eğitim politikalarını bilimsel ve eşitlik ilkesine dayalı bir anlayışla yeniden yapılandıracağız!" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlamasına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
"Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da uygulanan yanlış politakalar, öğrenci ve ailelerini daha iyi bir gelecek hayalini yok etmiş; öğretmenlerimizi üzmüş durumda" diyen Kılıçdaroğlu, "Az kaldı; eğitim politikalarını bilimsel ve eşitlik ilkesine dayalı bir anlayışla yeniden yapılandıracağız!" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:
"Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da uygulanan yanlış politikalar, öğrenci ve ailelerin daha iyi bir gelecek hayalini yok etmiş; öğretmenlerimizi üzmüş durumda… Az kaldı; eğitim politikalarını bilimsel ve eşitlik ilkesine dayalı bir anlayışla yeniden yapılandıracağız!
Öğretmenlerimizi ayrıştıran, öğrencilerin gözünde statüsünü farklılaştıran uygulama ve maruz kaldığı haksızlıklara rağmen onurla mesleğini icra eden öğretmenlerimize şükran borçlu olduğumuzu ifade ediyor; tüm öğrencilere 2022-2023 Eğitim ve Öğretim döneminde başarılar diliyorum"
Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da uygulanan yanlış politikalar, öğrenci ve ailelerin daha iyi bir gelecek hayalini yok etmiş; öğretmenlerimizi üzmüş durumda… Az kaldı; eğitim politikalarını bilimsel ve eşitlik ilkesine dayalı bir anlayışla yeniden yapılandıracağız!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 12, 2022
İlgili Haberler
- Kemal Kılıçdaroğlu: Adaların silahlanmasıyla ilgili tavrımız nettir, iktidara geldiğimizde bu meseleyi biz çözeriz
- Kemal Kılıçdaroğlu: Bu devleti soyan 5’li çetelerin tamamının burnundan fitil fitil getireceğim
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iş dünyası buluşmasına katıldı: 'Vizyon İzmir'de çizilecek'
-
Video Haberler
- Gaziantep'te 8 bin kişi ile 'acı' mesaisi
- Antalya’da mango hasadı Ivana Sert ile tanıtıldı
- Kaza yapıp yan yatan araçtan telefonla konuşarak çıktı
- İtfaiye ve Sahil Güvenlikten yunus kurtarma operasyonu
- Balkondan düşen saksı iki arkadaşı teğet geçti
- Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
- Sol eliyle senaryo yazıyor
- Yuvadan çıkışlarını heyecanla izlediler
- 3 katlı evi 6 günde soydular
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da AVM'de iki grup arasında silahlı kavga
- Erdoğan için harekete geçildi
- Meteoroloji'den Marmara için kritik uyarı, saat verdi
- Alparslan Türkeş'in kurmayından Kılıçdaroğlu’na destek
- 'Caner'i bugün kaybettik'
- Özkiraz'dan, Ahmet Hakan'a çok sert 'Tarkan' tepkisi
- Ümit Özdağ açıkladı!
- Yunus Akgün: 'Artık üstümüzden attık'
- Filenin Sultanları, hazırlık turnuvasına katılacak
- Cumhur İttifakı'na soğuk duş