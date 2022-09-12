Son Dakika... Kemal Kılıçdaroğlu: Az kaldı, yeniden yapılandıracağız!

12 Eylül 2022 Pazartesi, 08:54

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlamasına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

"Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da uygulanan yanlış politakalar, öğrenci ve ailelerini daha iyi bir gelecek hayalini yok etmiş; öğretmenlerimizi üzmüş durumda" diyen Kılıçdaroğlu, "Az kaldı; eğitim politikalarını bilimsel ve eşitlik ilkesine dayalı bir anlayışla yeniden yapılandıracağız!" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da uygulanan yanlış politikalar, öğrenci ve ailelerin daha iyi bir gelecek hayalini yok etmiş; öğretmenlerimizi üzmüş durumda… Az kaldı; eğitim politikalarını bilimsel ve eşitlik ilkesine dayalı bir anlayışla yeniden yapılandıracağız!

Öğretmenlerimizi ayrıştıran, öğrencilerin gözünde statüsünü farklılaştıran uygulama ve maruz kaldığı haksızlıklara rağmen onurla mesleğini icra eden öğretmenlerimize şükran borçlu olduğumuzu ifade ediyor; tüm öğrencilere 2022-2023 Eğitim ve Öğretim döneminde başarılar diliyorum"