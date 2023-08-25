Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İlçe Başkanlarını ile bir araya geldi

Yayınlanma: 25.08.2023 - 20:11

Güncelleme: 25.08.2023 - 20:39

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve kongrelerini tamamlayan İstanbul’daki ilçe başkanları ile parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Buluşmanın içeriğine dair basınla bir bilgili henüz paylaşılmadı. Görüşme, basına kapalı olarak yapıldı.