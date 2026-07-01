Mutlak butlan yönetimi CHP Belçika Birliği'ne ait yetki belgesini iptal etti

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) devam eden "mutlak butlan" tartışmaları, yurtdışı örgütlerine de sıçradı. Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP Genel Merkezi, 30 Haziran 2026 tarihinde aldığı bir kararla CHP Belçika Birliği'nin (Union belge de Solidarité du CHP) parti adına faaliyet gösterme ve temsil yetkisini sona erdirdi.

CHP Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer imzasıyla Belçika Birliği'ne gönderilen resmi yazıda, birliğin Yurt Dışı Birlikler Yönetmeliği'nin 4. maddesinde yer alan "Tüm çalışmaların Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan yardımcılığının eşgüdüm, yönlendirme ve denetimi altında yürütülmesi" kuralına aykırı davrandığı belirtildi.

Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) 30 Haziran 2026 tarihli toplantısında alınan kararda şu ifadelere yer verildi:

"Belçika Yurt Dışı Birliği'ne verilen 'Birlik Kurma Yetki Belgeleri'nin iptal edilmesine; ayrıca 'Union belge de Solidarité du CHP' adıyla Belçika'da faaliyet gösteren oluşumun Cumhuriyet Halk Partisini temsil yetkisinin sona erdirilmesine karar verilmiştir. AB ülkelerinde marka tescili partimiz adına olan CHP adını kullanmamanızı rica eder; aksi takdirde yasal yollara başvurulacağını bildiririz."

BELÇİKA BİRLİĞİ'NDEN SERT YANIT

Kararın e-posta yoluyla kendilerine tebliğ edilmesinin ardından CHP Belçika Birliği Başkanı Derya Bulduk, sosyal medya üzerinden zehir zemberek bir açıklama yayımladı. Bulduk, kararı tanımadıklarını ilan etti.

Bulduk'un açıklaması şu şekilde:

"Cumhuriyet Halk Partisi Belçika Birliği olarak, 21 mayıs 2026 tarihinden bu yana "Mutlak Butlan" olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezini işgal edenler, Belçika Birliğine ait Cumhuriyet Halk Partisi yetki belgesinin iptal edildiğine ilişkin kararı 30 haziran 2026 tarihinde almış bulunmaktayız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezini işgal edenlerin bu kararı, bizim için gurur duyacağımız ancak bir "madalya" niteliği taşır, zira gücünü örgütten almamıșlar ile biz zaten yol yürüyemeyeceğimizi 22 haziran'da kaleme aldığımız mektubumuzda belirtmiş, "ACİL KURULTAY" talebimizi defaatle mutlak butlan yönetimine gerek yazılı gerek sözlü olarak bildirmiștik.

Ancak, ekte bilginize arz ettiğimiz, Mutlak Butlan MYK'sının aldığı usule aykırı karar tarafımıza e-posta aracılığı ile bugün, Ankara milletvekili Semra Dinçer imzası ile gönderilmiștir.

Bu kararın, mutlak butlan süreci sonrasında oluşan yönetim tarafından alınmış olması, parti içi demokrasi, örgüt iradesi ve hukukun üstünlüğü açısından ciddi soru işaretleri doğurmaktadır. Cumhuriyet Halk Partimizi mahkeme kararı sayesinde mutlak butlan olarak 24 mayıs'dan bu yana işgal edenlere, "tedbir" kararını nazikce hatırlatıyor, almış oldukları usule aykırı kararı tanımadığımızı ilan ediyoruz.

Yurt dışında yaşayan üyelerimizin demokratik iradesinin, yeterli gerekçe ortaya konulmaksızın ortadan kaldırılması kabul edilemez. Bu yaklaşım, yalnızca Belçika Birliği'nin değil, yurt dışı örgütlerinin emeklerine, fedakârlıklarına ve temsil hakkına yönelik ağır bir müdahale niteliği taşımaktadır.

Cumhuriyet Halk Partisi, tarih boyunca hukukun üstünlüğünü, demokratik meşruiyeti ve örgüt iradesini savunmuştur. Aynı ilkelerin parti içinde de eksiksiz uygulanması gerektiğini hatırlatıyoruz. Üyelerimizin iradesini yok sayan, temsil hakkını zedeleyen ve örgütü cezalandıran hiçbir tasarrufun meşru görülemeyeceğini açıkça ifade ediyoruz.

Belçika Birliği olarak, tıpkı mutlak butlan yönetimini tanımadığımız gibi, bu kararı da tanımıyor ve kabul etmiyoruz. Gücünü üyelerinden ve örgütten alan Birlik yönetimi olarak, seçilmiș Genel Başkanımız sayın Özgür Özel'in yolundan devam edeceğimizi, Cumhurbaşkanı adayımız sayın Ekrem Imamoğlu ile dayanışma halini sürdüreceğimizi gurur ile açıklıyoruz.

Üyelerimizden almış olduğumuz yetkiye dayanarak, parti tüzüğünden ve hukuktan doğan tüm haklarımızı sonuna kadar kullanacak, bașlatmıș olduğumuz demokratik mücadelemizi kararlılıkla sonuna dek takip edip, sürdüreceğimizi bildiriyoruz . Hiçbir idari işlem, üyelerimizin iradesini ve örgütümüzün onurunu ortadan kaldıramaz.

Tüm üyelerimizi birlik ve dayanışma içerisinde hareket etmeye, hukuka, demokrasiye ve örgüt iradesine sahip çıkmaya davet ediyoruz. Bizler asla haksızlığa boyun eğmeyeceğiz. Tüm üyelerimize saygıyla duyurulur."