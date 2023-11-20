Kılıçdaroğlu: Çirkin iftiraları üzülerek takip ediyorum
CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay sonrası yaşanan süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.
CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4-5 Kasım'daki 38. Olağan Kurultay'dan sonra basında yer alan bazı iddialarla ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bu akşam paylaştığı videoda şunları söyledi:
"Gerek sosyal medya, gerekse televizyon programlarında partimizi ve delegelerimizi yıpratmak için parti kültürümüzle asla bağdaşmayan çirkin iftiraları üzülerek takip ediyorum. Muhakkak ki bu kumpaslara yeltenen art niyetli gruplar olmuştur ya da olacaktır ama partimizi ve delegelerimizi kimsenin yıpratmasına asla izin vermem."
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan, Bahçeli’yi sırtından atacak mı?
- İYİ Parti, Dikbayır için harekete geçti
- Umre çekilişi yapan Öz çiftine dair gerçek ortaya çıktı
- Banka şubelerine kilit!
- Dervişoğlu'ndan Özdağ'a jet yanıt
- Anne ve kızını katleden komşu tutuklandı
- 'Türkiye'ye döneceği' iddiasına yanıt verdi
- Silahı kafasına dayadı!
- Tarkan hastalığını ilk kez açıkladı
- Elazığ'daki ilkokula 'Messi' şoku