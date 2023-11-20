Kılıçdaroğlu: Çirkin iftiraları üzülerek takip ediyorum

Yayınlanma: 20.11.2023 - 21:56

Güncelleme: 20.11.2023 - 22:54

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4-5 Kasım'daki 38. Olağan Kurultay'dan sonra basında yer alan bazı iddialarla ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bu akşam paylaştığı videoda şunları söyledi:

"Gerek sosyal medya, gerekse televizyon programlarında partimizi ve delegelerimizi yıpratmak için parti kültürümüzle asla bağdaşmayan çirkin iftiraları üzülerek takip ediyorum. Muhakkak ki bu kumpaslara yeltenen art niyetli gruplar olmuştur ya da olacaktır ama partimizi ve delegelerimizi kimsenin yıpratmasına asla izin vermem."