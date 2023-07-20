Kılıçdaroğlu Ecevit, Erbakan ve Denktaş'ı andı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “KKTC'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutluyor; Ada'ya barışı getirmek için mücadele eden dönemin Başbakanı, Genel Başkanım Bülent Ecevit'i, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı, KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı ve şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutladı.
Kılıçdaroğlu, bugün Twitter hesabında yayınladığı mesajda şunları kaydetti:
“KKTC'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutluyor; Ada'ya barışı getirmek için mücadele eden dönemin Başbakanı, Genel Başkanım Bülent Ecevit'i, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı, KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı ve şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.”
#KKTC'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutluyor; Ada'ya barışı getirmek için mücadele eden dönemin Başbakanı, Genel Başkanım Bülent Ecevit'i, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı, KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı ve şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 20, 2023
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