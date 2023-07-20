Kılıçdaroğlu Ecevit, Erbakan ve Denktaş'ı andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “KKTC'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutluyor; Ada'ya barışı getirmek için mücadele eden dönemin Başbakanı, Genel Başkanım Bülent Ecevit'i, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı, KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı ve şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.

ANKA
Yayınlanma: 20.07.2023 - 20:22
Kılıçdaroğlu Ecevit, Erbakan ve Denktaş'ı andı
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutladı.

Kılıçdaroğlu, bugün Twitter hesabında yayınladığı mesajda şunları kaydetti:

“KKTC'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutluyor; Ada'ya barışı getirmek için mücadele eden dönemin Başbakanı, Genel Başkanım Bülent Ecevit'i, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı, KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı ve şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.”


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