Mehmet Cengiz, Kılıçdaroğlu’na açtığı davayı kaybetti: ‘Üzmeye devam edeceğiz’
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmalarında sık sık “Beşli çete” ifadesini kullandığı iş insanlarından olan Mehmet Cengiz, Kılıçdaroğlu’na yönelik açtığı 250 bin liralık davayı kaybetti.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun ve CHP’nin avukatı Celal Çelik, konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun; “Beşli Çete” eleştirisi nedeniyle Mehmet Cengiz tarafından (250.000 ? istemli) açılan davanın bugünkü duruşmasında, eleştirinin haklı dayanaklarını ortaya koyduk ve davayı kazandık. İstanbul Anadolu 18 Asliye Hukuk Mahkemesi davayı reddetti.. Mehmet Cengiz ve benzerlerini üzmeye devam edeceğiz…”
Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun; "Beşli Çete" eleştirisi nedeniyle Mehmet Cengiz tarafından (250.000 ? istemli) açılan davanın bugünkü duruşmasında, eleştirinin haklı dayanaklarını ortaya koyduk ve davayı kazandık.— Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) July 19, 2023
İstanbul Anadolu 18 Asliye Hukuk Mahkemesi davayı…
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