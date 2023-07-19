Mehmet Cengiz, Kılıçdaroğlu’na açtığı davayı kaybetti: ‘Üzmeye devam edeceğiz’

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmalarında sık sık “Beşli çete” ifadesini kullandığı iş insanlarından olan Mehmet Cengiz, Kılıçdaroğlu’na yönelik açtığı 250 bin liralık davayı kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.07.2023 - 12:50
Mehmet Cengiz, Kılıçdaroğlu’na açtığı davayı kaybetti: ‘Üzmeye devam edeceğiz’
Abone Ol google-news

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun ve CHP’nin avukatı Celal Çelik, konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

“Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun; “Beşli Çete” eleştirisi nedeniyle Mehmet Cengiz tarafından (250.000 ? istemli) açılan davanın bugünkü duruşmasında, eleştirinin haklı dayanaklarını ortaya koyduk ve davayı kazandık. İstanbul Anadolu 18 Asliye Hukuk Mahkemesi davayı reddetti.. Mehmet Cengiz ve benzerlerini üzmeye devam edeceğiz…”


celal çelik CHP Kemal Kılıçdaroğlu

İlgili Haberler

Jahrein’den Kılıçdaroğlu ‘misillemesi’: ‘500 bin TL lazım acil’

Jahrein’den Kılıçdaroğlu ‘misillemesi’: ‘500 bin TL lazım acil’
Kemal Kılıçdaroğlu, KESK heyetini kabul etti

Kemal Kılıçdaroğlu, KESK heyetini kabul etti
Kılıçdaroğlu ve Akşener görüşmüştü... İttifakta yeni formül: İYİ Parti'ye verebiliriz

Kılıçdaroğlu ve Akşener görüşmüştü... İttifakta yeni formül: İYİ Parti'ye verebiliriz

En Çok Okunan Haberler