Mehmet Cengiz, Kılıçdaroğlu’na açtığı davayı kaybetti: ‘Üzmeye devam edeceğiz’

Yayınlanma: 19.07.2023 - 12:50

Güncelleme: 19.07.2023 - 12:50

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun ve CHP’nin avukatı Celal Çelik, konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun; “Beşli Çete” eleştirisi nedeniyle Mehmet Cengiz tarafından (250.000 ? istemli) açılan davanın bugünkü duruşmasında, eleştirinin haklı dayanaklarını ortaya koyduk ve davayı kazandık. İstanbul Anadolu 18 Asliye Hukuk Mahkemesi davayı reddetti.. Mehmet Cengiz ve benzerlerini üzmeye devam edeceğiz…”