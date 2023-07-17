Kemal Kılıçdaroğlu, KESK heyetini kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) heyeti ile bir araya geldi.

DHA
Yayınlanma: 17.07.2023 - 14:51
Kemal Kılıçdaroğlu, KESK heyetini kabul etti
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, KESK Eş Genel Başkanları Şükran Kablan Yeşil, Mehmet Bozgeyik ve KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal'dan oluşan heyeti, CHP genel merkezindeki makamında kabul etti.

Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar eşlik etti.


Kemal Kılıçdaroğlu KESK

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