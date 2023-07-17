Kemal Kılıçdaroğlu, KESK heyetini kabul etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) heyeti ile bir araya geldi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, KESK Eş Genel Başkanları Şükran Kablan Yeşil, Mehmet Bozgeyik ve KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal'dan oluşan heyeti, CHP genel merkezindeki makamında kabul etti.
Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar eşlik etti.
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