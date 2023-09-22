Kılıçdaroğlu, engelli yurttaşlarla buluştu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da engelli yurttaşlarla bir araya geldi.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da yaşayan engelli yurttaşlarla CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.
Engellilerin taleplerini ve sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, CHP'ye yeni üye olan engelli bireylere rozetlerini takarak hatıra fotoğrafı çektirdi.
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