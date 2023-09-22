Kılıçdaroğlu, KKTC Meclis Başkan Yardımcısı ile görüştü!
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Özdenefe ile görüştü. CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede Kılıçdaroğlu'na Gülizar Biçer Karaca eşlik etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ile bir araya geldi.
CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Özdenefe'yi parti genel merkezindeki makamında kabul etti.
Görüşmede Kılıçdaroğlu'na TBMM Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca eşlik etti.
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