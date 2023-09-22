Kılıçdaroğlu, KKTC Meclis Başkan Yardımcısı ile görüştü!

Yayınlanma: 22.09.2023 - 14:58

Güncelleme: 22.09.2023 - 14:58

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ile bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Özdenefe'yi parti genel merkezindeki makamında kabul etti.

Görüşmede Kılıçdaroğlu'na TBMM Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca eşlik etti.

