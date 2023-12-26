Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a açtığı 5 kuruşluk tazminat davasını kazandı

Yayınlanma: 26.12.2023 - 11:15

Güncelleme: 26.12.2023 - 11:15

Önceki dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın, "sefil, haysiyet fukarası, namert, yüzsüz..." hakaretleri nedeniyle açtığı 5 kuruşluk tazminat davasını kazandığını açıkladı.

Kararı sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden duyuran Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan'a açtığımız 5 Kuruşluk dava sonuçlandı! Erdoğan'ın 23.11.2022 tarihinde ifade ettiği "sefil, haysiyet fukarası, namert, yüzsüz..." hakaretleri nedeniyle, 7. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun; "kişinin ederine göre dava açılmalı, benim için değeri 5 Kuruş, o nedenle 5 Kuruşluk dava aç" talimatı gereğince açtığımız davayı az önce kazandık... İstediğimizi elde ettik! Ne var ki 5 Kuruşluk davanın ağırlığını azaltmak için açılan 500.000 TL istemli karşı davada da Mahkeme aleyhe 35.000 TL tazminata hükmetti! Bu kısmı İstinaf edip karşı davayı da nihayetinde kazanacağız.. Mücadeleye devam."