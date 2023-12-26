Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a açtığı 5 kuruşluk tazminat davasını kazandı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "sefil, haysiyet fukarası, namert, yüzsüz..." hakaretleri nedeniyle açtığı '5 kuruşluk' davayı kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.12.2023 - 11:15
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a açtığı 5 kuruşluk tazminat davasını kazandı
Abone Ol google-news

Önceki dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın, "sefil, haysiyet fukarası, namert, yüzsüz..." hakaretleri nedeniyle açtığı 5 kuruşluk tazminat davasını kazandığını açıkladı. 

Kararı sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden duyuran Çelik şu ifadeleri kullandı: 

"Erdoğan'a açtığımız 5 Kuruşluk dava sonuçlandı! Erdoğan'ın 23.11.2022 tarihinde ifade ettiği "sefil, haysiyet fukarası, namert, yüzsüz..." hakaretleri nedeniyle, 7. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun; "kişinin ederine göre dava açılmalı, benim için değeri 5 Kuruş, o nedenle 5 Kuruşluk dava aç" talimatı gereğince açtığımız davayı az önce kazandık... İstediğimizi elde ettik! Ne var ki 5 Kuruşluk davanın ağırlığını azaltmak için açılan 500.000 TL istemli karşı davada da Mahkeme aleyhe 35.000 TL tazminata hükmetti! Bu kısmı İstinaf edip karşı davayı da nihayetinde kazanacağız.. Mücadeleye devam."


Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan celal çelik

İlgili Haberler

Erdoğan milyonlara ‘sürtük’ demişti: İşleme bile konmamış!

Erdoğan milyonlara ‘sürtük’ demişti: İşleme bile konmamış!
Son Dakika: Erdoğan'ın montaj itirafı sonrası Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'ten açıklama: 'Böylesi alçaklıkların hesabı elbette sorulacak!'

Son Dakika: Erdoğan'ın montaj itirafı sonrası Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'ten açıklama: 'Böylesi alçaklıkların hesabı elbette sorulacak!'
Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik beraat etti: 'Erdoğan ve yargısından kurtuluyoruz'

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik beraat etti: 'Erdoğan ve yargısından kurtuluyoruz'

En Çok Okunan Haberler