Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a açtığı 5 kuruşluk tazminat davasını kazandı
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "sefil, haysiyet fukarası, namert, yüzsüz..." hakaretleri nedeniyle açtığı '5 kuruşluk' davayı kazandı.
Önceki dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın, "sefil, haysiyet fukarası, namert, yüzsüz..." hakaretleri nedeniyle açtığı 5 kuruşluk tazminat davasını kazandığını açıkladı.
Kararı sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden duyuran Çelik şu ifadeleri kullandı:
"Erdoğan'a açtığımız 5 Kuruşluk dava sonuçlandı! Erdoğan'ın 23.11.2022 tarihinde ifade ettiği "sefil, haysiyet fukarası, namert, yüzsüz..." hakaretleri nedeniyle, 7. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun; "kişinin ederine göre dava açılmalı, benim için değeri 5 Kuruş, o nedenle 5 Kuruşluk dava aç" talimatı gereğince açtığımız davayı az önce kazandık... İstediğimizi elde ettik! Ne var ki 5 Kuruşluk davanın ağırlığını azaltmak için açılan 500.000 TL istemli karşı davada da Mahkeme aleyhe 35.000 TL tazminata hükmetti! Bu kısmı İstinaf edip karşı davayı da nihayetinde kazanacağız.. Mücadeleye devam."
Erdoğan'a açtığımız 5 Kuruşluk dava sonuçlandı!— Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) December 26, 2023
Erdoğan'ın 23.11.2022 tarihinde ifade ettiği "sefil, haysiyet fukarası, namert, yüzsüz..." hakaretleri nedeniyle,
7. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun; "kişinin ederine göre dava açılmalı, benim için değeri 5 Kuruş, o…
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