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Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de MYK'yi topluyor: Özgür Özel TBMM'de Grup Toplantısı'nda konuşacak

Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de MYK'yi topluyor: Özgür Özel TBMM'de Grup Toplantısı'nda konuşacak

23.06.2026 09:48:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de MYK'yi topluyor: Özgür Özel TBMM'de Grup Toplantısı'nda konuşacak

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu bugün CHP Genel Merkezi'nde MYK üyelerini toplayacak. Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşacak.
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Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu bugün CHP Genel Merkezi'nde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantılarına başkanlık edecek.

Mutlak butlan yönetimi saat 11'de MYK toplantısı, saat 14'te ise PM toplantısı düzenleyecek.

Hem MYK hem de PM toplantısının ana gündemi partideki son gelişmeler olacak. Kılıçdaroğlu’nun sunuş konuşmasını yapacağı Parti Meclisi'nde güncel siyasi değerlendirmeler ve il disiplin kurullarının durumu görüşülecek.

Kılıçdaroğlu'nun söz konusu toplantılar nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) Grup Toplantısı için başvuru yapmadığı öne sürüldü.

ÖZGÜR ÖZEL GRUP TOPLANTISINDA KONUŞACAK

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise bugün saat 13.30'da TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşma yapacak.

Dün konu hakkında MYK toplantısı sonrası açıklama yapan Zeynel Emre, "Dikkat ederseniz mutlak butlanla gelenler hiçbir yerde halkla buluşamıyor. Ama biz siyaset yapma anlayışımız gereği şeffaf bir şekilde sürekli vatandaşlarımız ve partililerimize iç içe geleceği nasıl kurtarırız, geleceği nasıl kurgularız, nasıl bu güzel ülkemizi gerçekten hak ettiği bir iktidar ve yönetimini oluştururuz diye çalışmaya devam edeceğiz" demişti.

İlgili Konular: #CHP #Kemal Kılıçdaroğlu

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