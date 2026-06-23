CHP’nin seçilmiş yönetimi, ‘parti için mücadeleye devam’ diyor: ‘Hakkımızı sonuna kadar arayacağız’

CHP’nin seçilmiş lideri Özgür Özel, dün Meclis’te kurmaylarıyla toplandı. Toplantıda partinin seçilmiş yönetiminin bundan sonraki yol haritası, bu hafta yapacağı il ziyaretleri, İzmir gibi illerde butlan yönetiminin yaptığı atamalar sonrası yaşanan gerilimler konuşuldu. CHP lideri Özel’in bugün Meclis’te partisinin grup toplantısını gerçekleştireceğini belirten Özel’in kurmayları, bu grup toplantısı gündeminin butlan öncesi dönem gibi ağırlıklı olarak ekonomik sorunlar, dış politikadaki gelişmeler olacağını kaydetti. Bunun dışında Özel’in çarşı, pazar, kahvehane ziyaretleri yaptığı il gezilerinin devam edeceği aktarıldı.

‘ATAMALAR PARTİYİ BÖLÜYOR’

İzmir’de butlan yönetimini destekleyen isimlerle partinin seçilmiş yönetimini destekleyen CHP’lilerin karşı karşıya gelmesini değerlendiren kurmaylar “İl başkanlarının görevden alınması hukuksuzdu. Butlan yönetimi görevden almalara neyi gerekçe gösteriyor? Mahkeme kararıyla gelmeleri savunmalarıysa, her il zaten kendi kongresini yaptı ve yönetimini seçti. Bunlarla ilgili de bir mahkeme kararı yok. Hepsi parti üyelerinin seçtiği insanlar. Şimdi bu irade yok sayılıyor. Bir atama yapılıyor. Bu atamalar CHP’yi bölmeye yönelik. Siz parti tabanından destek gördüğünüzü düşünüyorsanız, il kongresini hemen toplar, adayınızı gösterirsiniz. Ama bunu yapamıyorlar” dedi.

YENİ PARTİ SON ÇARE

Bu hafta yeni parti kurulması konusunda adımlar atılacağıyla ilgili iddiaları değerlendiren kurmaylar, temmuz sonuna kadar bu konunun gündemde olmadığıyla ilgili görüşünü yineledi. Yeni parti konusunda yapılan çoğu tartışmanın gerçeği yansıtmadığını söyleyen kurmaylar “Bir açıklama olursa genel başkanımızdan ya da grup başkanvekillerimizden duyarsınız. Bizim her zaman söylediğimiz, ‘Önce CHP.’ Bir parti ismi konuşmadık. Şu an önceliğimiz hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanmak. Genel başkanımız da her gördüğü partiliye ‘CHP’den ayrılmayın, istifa etmeyin. Burada haklarınızı sonuna kadar arayın’ diyor. CHP’de bir işgal durumu var ama buna karşı sonuna kadar mücadele etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı. Bu kapsamda partinin seçilmiş yönetimi, adli tatilin başlayacağı temmuz ayı sonuna kadar kurultay davasıyla ilgili Yargıtay’dan bir karar bekleyeceğini ve yine aynı tarihe kadar partiyi kurultaya zorlayacağını vurguladı.

KURULTAY İÇİN BAŞVURU YAPILACAK

Partinin seçilmiş sözcüsü Zeynel Emre, toplantı sonrası gündeme ilişkin açıklama yaptı. Emre, hem olağanüstü kurultay için delegelerin verdiği imzalarla ilgili hem de Parti Meclisi’nde yaşanan istifalar sonrası PM’nin düştüğüyle ilgili gerekli itirazları yapmak için mahkemeye başvuracaklarını açıkladı. Söz konusu başvuruların bu hafta yapılmasının beklendiği kaydedildi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun olağan kurultayın 4-5 ay içinde yapılabileceğini söylemesine ilişkin konuşan Emre “Bu söz zaman kazanmak için. Bu iktidarın ekmeğine yağ sürer. Dört beş ay varsa yoksa CHP konuşulur. Tam Tayyip Bey’in istediği tablo. Aradaki iş birliğini çok açıkça gösteren bir tablo” yorumunu yaptı.

İhracı istenen milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılacağıyla ilgili tartışmaları değerlendiren Emre “O arkadaşların disipline verildiği gün ‘Bu arkadaşlar yakında yargılanacak’ dendi. Dokunulmazlıkları kalkacak değil. Siz dokunulmazlıklarının kalkacağını nereden biliyorsunuz? Kim söyledi? Çok eminler” tepkisini gösterdi. Emre, disipline sevk edilen ve üyeliği hakkındaki tedbir kararı kaldırılan Gökhan Günaydın’ın grup başkanvekilliğine devam edeceğini belirtti.