Kılıçdaroğlu 'Haberler geliyor' demişti... Bakan Akar'dan 'hudut güvenliği' açıklaması

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 10:48

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 11:39

Depremin büyük yıkıma yol açtığı Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki çadır kentte bir iftar programına katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Türkiye'ye yeni göç dalgası' iddialarını yalanladı.

Akar, "Karada, denizde, havada hak ve menfaatlerimizi korumak, kollamak için bütün unsurlarımız gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Mehmetçik 'Hudut namustur' anlayışı içinde Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleriyle hudutlarımızı koruyor. En ileri teknolojiyi kullanarak hudutlardan yasa dışı geçişlere asla izin vermiyor" dedi.

‘BAŞKA ÜLKELERDE, FARKLI ZAMANLARDA ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER’

Son dönemde özellikle sosyal paylaşım sitelerinde ortaya atılan ve hudutlarda çekildiği iddia edilen görüntülere de değinen Akar, "Başka ülkelerde ve değişik zamanlarda çekilen fotoğraf ve videoları kullanmak suretiyle bazı yorumlar yapılmakta, siyasi mülahazada bulunulmaktadır. Bunlar kesinlikle yanlıştır, doğru değildir. TSK, Mehmetçik sıralı amir ve komutanlarının emir komutasında 7 gün 24 saat, en ileri teknolojiyi kullanmak suretiyle hudutlarımızın güvenliğini sağlamak için büyük bir azimle, kararlılıkla ve fedakarlıkla çalışmalarını sürdürüyor. Mehmetçik, herhangi bir şekilde hudutlarımızdan yasa dışı geçişe asla müsaade ve müsamaha etmemektedir" diye konuştu.

‘HİÇBİR YASADIŞI GEÇİŞE İZİN VERMEYİZ’

6 Şubat depremleri sonrasında Türkiye'ye yönelik sığınmacı akını olduğu iddiaları üzerine hemen sınır hattında inceleme ve denetlemelerde bulunduğunu söyleyen, bu iddiaların tamamen gerçek dışı ve yalan olduğunu öne sürdü.

Türkiye'de bulunan ve depremde evlerini kaybeden Suriyelilerin bir kısmının deprem sonrası gönüllü ve güvenli olarak evlerine döndüğünü söyleyen Akar, "Bunun dışında hudutlarımızda herhangi bir geçiş olmamıştır. Hiçbir yasadışı geçişe izin vermeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım" dedi.

‘SAVUNMA VE GÜVENLİK, GÜNLÜK SİYASETE KARIŞTIRILMAMALI’

Savunma ve güvenliğin ülkenin temel konuları arasında yer aldığını dile getiren Bakan Akar, "Bu konular, herhangi bir şekilde günlük siyasete karıştırılmamalı. Herkes sorumlu davranmalı ve gece gündüz demeden büyük fedakarlık ve kahramanlıkla hudutları koruyan ve gerektiğinde canını vermeye hazır olan Mehmetçiğin emeğine saygı göstermeli" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU MEHMETÇİĞE SESLENMİŞTİ

13. cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Türkiye'ye yeni göç dalgası' iddialarının gündeme gelmesinin ardından sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı. Mehmetçiğe seslenen Kılıçdaroğlu, "Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin" demişti.

CHP lideri, "Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor. Mehmetçiğimize sesleniyorum. Vatan hepimizin vatanı, hudut da hepimizin namusu. Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin" ifadelerini kullanmıştı.