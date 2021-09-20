Kılıçdaroğlu düğün salonuna girerken görüntü alan kameraman havuza düştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da bir düğüne nikah şahidi olarak katıldı. Kılıçdaroğlu düğün salonuna girdiği esnada kendisini görüntülemek isteyen bir kameraman havuza düştü.

cumhuriyet.com.tr
20 Eylül 2021 Pazartesi, 20:39
Kılıçdaroğlu düğün salonuna girerken görüntü alan kameraman havuza düştü
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta'nın Gönen Belediye Başkanı Osman Kesmen’in kızı Aysel Kesmen ve Emre Yıldız çiftinin Ankara Sincan’da gerçekleşen düğününe nikah şahidi  olarak katıldı.

Kılıçdaroğlu'nun nikah salonuna girişi sırasında kendisini görüntülemek isteyen bir kameraman havuza düştü.


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