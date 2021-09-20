Kılıçdaroğlu düğün salonuna girerken görüntü alan kameraman havuza düştü
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da bir düğüne nikah şahidi olarak katıldı. Kılıçdaroğlu düğün salonuna girdiği esnada kendisini görüntülemek isteyen bir kameraman havuza düştü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta'nın Gönen Belediye Başkanı Osman Kesmen’in kızı Aysel Kesmen ve Emre Yıldız çiftinin Ankara Sincan’da gerçekleşen düğününe nikah şahidi olarak katıldı.
Kılıçdaroğlu düğün salonuna girerken görüntü alan kameraman havuza düştü— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) September 20, 2021
Kılıçdaroğlu'nun nikah salonuna girişi sırasında kendisini görüntülemek isteyen bir kameraman havuza düştü.
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