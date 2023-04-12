Kılıçdaroğlu ile Akşener iftara servis aracıyla gitti: 14 Mayıs'tan sonra bu şatafat bitecek!
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener, Adıyaman'da düzenlenen Saadet Partisi iftarına servis aracıyla gitti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan CHP'li Özgür Özel, "Adıyaman 100 araçlı lüks konvoyları gördü. '14 Mayıs'tan sonra şatafat bitecek" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından, Adıyaman’da Saadet Partisi’nin iftarına giderken çektiği videoyu paylaştı. Özel’in videosunda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve partililerin iftara minibüsle gittiği görüntüler yer aldı.
ÖZEL'DEN 'BİTECEK' MESAJI
Paylaşımına “Millet İttifakımızın Cumhurbaşkanı adayı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Meral Akşener ile birlikte Adıyaman’da Saadet Partisi’nin iftarına gittik. Adıyaman, ne şatafatlar ne Mercedes’ler gördü. 14 Mayıs’tan sonra şatafat bitecek!” notunu düşen Özel, paylaştığı videoda şunları söyledi:
“Adıyaman’da Saadet Partisi’nin iftarında Millet İttifakı’nın altı lideri buluşacak. Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener, 2018 model bir Sprinter ile Adıyaman’da ilerliyor. Bu Adıyaman, ne konvoylar ne Mercedes’ler 100 araçlı lüks konvoyları gördü. ’14 Mayıs’tan sonra israf bitecek, 14 Mayıs’tan sonra şatafat bitecek’ diyenlerin bugünkü hali.”
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