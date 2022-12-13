Kılıçdaroğlu ile Davutoğlu görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile CHP Genel Merkezi'nde görüştü.

ANKA
13 Aralık 2022 Salı, 13:55
Kılıçdaroğlu ile Davutoğlu görüştü
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu CHP Genel Merkezi’ndeki makamında ağırladı.

Altılı masa 10'uncu toplantısını Gelecek Partisi ev sahipliğinde yapacak. 


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu altılı masa

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