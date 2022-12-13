Kılıçdaroğlu ile Davutoğlu görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile CHP Genel Merkezi'nde görüştü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu CHP Genel Merkezi’ndeki makamında ağırladı.
Altılı masa 10'uncu toplantısını Gelecek Partisi ev sahipliğinde yapacak.
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