Son dakika... Ankara'da kritik görüşme: Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu bir araya geldi

Yayınlanma: 01.06.2023 - 19:35

Güncelleme: 01.06.2023 - 20:29

28 Mayıs'taki seçim sonrası CHP'de hareketli saatler yaşanırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Merkezi’nde bir geldi.

Yaklaşık 18.30'da biten MYK toplantısının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu’nun görüşmesi başladı. Görüşmede hem seçim sürecinin değerlendirilmesi hem de CHP’nin yol haritasına dair görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

KAFTANCIOĞLU İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Kılıçdaorğlu MYK toplantısının öncesinde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile genel merkezde bir görüşme gerçekleştirmişti.

MYK'DA TÜM ÜYELER İSTİFA ETMİŞTİ

Son seçim sonuçlarının değerlendirildiği ve CHP'nin yol haritasının ele alındığı MYK toplantısı 18.30'da sona ermiş ve Kılıçdaroğlu MYK üyelerinin tamamının istifasını kabul etmişti.

CHP MYK’sinde şu isimler yer alıyor:

Ahmet Akın

Ali Öztunç

Bülent Kuşoğlu

Bülent Tezcan

Devrim Barış Çelik

Faik Öztrak

Fethi Açıkel

Gamze Akkuş İlgezdi

Gökçe Gökçen

Gülizar Biçer Karaca

Lale Karabıyık

Muharrem Erkek

Oğuz Kaan Salıcı

Selin Sayek Böke

Seyit Torun

Veli Ağbaba

Yüksel Taşkın

SIRADA KURULTAY MI VAR?

MYK toplantısının ardından da parti meclisi toplanacak. Parti Meclisi'nde 38’inci Olağan Kurultay takviminin de netleşmesi bekleniyor. Kurultayın ekim ya da kasımda yapılacağı, Kılıçdaroğlu'nun 2024 Mart'ındaki yerel seçime kadar partinin başında kalma eğiliminde olduğu belirtiliyor.

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