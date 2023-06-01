Son dakika... Ankara'da kritik görüşme: Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu bir araya geldi
Son dakika haberi... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
28 Mayıs'taki seçim sonrası CHP'de hareketli saatler yaşanırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Merkezi’nde bir geldi.
Yaklaşık 18.30'da biten MYK toplantısının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu’nun görüşmesi başladı. Görüşmede hem seçim sürecinin değerlendirilmesi hem de CHP’nin yol haritasına dair görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.
KAFTANCIOĞLU İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Kılıçdaorğlu MYK toplantısının öncesinde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile genel merkezde bir görüşme gerçekleştirmişti.
MYK'DA TÜM ÜYELER İSTİFA ETMİŞTİ
Son seçim sonuçlarının değerlendirildiği ve CHP'nin yol haritasının ele alındığı MYK toplantısı 18.30'da sona ermiş ve Kılıçdaroğlu MYK üyelerinin tamamının istifasını kabul etmişti.
CHP MYK’sinde şu isimler yer alıyor:
- Ahmet Akın
- Ali Öztunç
- Bülent Kuşoğlu
- Bülent Tezcan
- Devrim Barış Çelik
- Faik Öztrak
- Fethi Açıkel
- Gamze Akkuş İlgezdi
- Gökçe Gökçen
- Gülizar Biçer Karaca
- Lale Karabıyık
- Muharrem Erkek
- Oğuz Kaan Salıcı
- Selin Sayek Böke
- Seyit Torun
- Veli Ağbaba
- Yüksel Taşkın
SIRADA KURULTAY MI VAR?
MYK toplantısının ardından da parti meclisi toplanacak. Parti Meclisi'nde 38’inci Olağan Kurultay takviminin de netleşmesi bekleniyor. Kurultayın ekim ya da kasımda yapılacağı, Kılıçdaroğlu'nun 2024 Mart'ındaki yerel seçime kadar partinin başında kalma eğiliminde olduğu belirtiliyor.
AYRINTILAR GELİYOR...
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