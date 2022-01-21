Soylu'nun Kılıçdaroğlu'na "Uzay yaratığına benziyor" sözü dava konusu oldu

21 Ocak 2022 Cuma, 11:30

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 16 Nisan 2017'deki referandumdan önce, 30 Mart 2017'de Mersin'de katıldığı bir programda, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında söylediği "Uzay yaratığına benziyor" sözleri dava konusu oldu.

"ARKANA TENEKEYİ TAKACAKLAR VE SENİ CHP'DEN GÖNDERECEKLER"

Soylu, Mersin'deki konuşmasında Kılıçdaroğlu hakkında şunları söylemişti:

O kadar güzel anlatıyor ki bu yeni hükümet sistemini. Ya arkadaş, bu ülkede yaşamadın mı sen? Uzayda yaşamış olabilir mi bu? Uzay yaratığına benziyor. Eskiden televizyonda plastik şov vardı. Bu Kemal Kılıçdaroğlu plastik şova benziyor, plastik şova. Hangi şekle koyarsan, o şekle gelen bir adam. Bir bakıyorsun FETÖ'yle beraber, bir bakıyorsun PKK'yla beraber, bir bakıyorsun Almanya'yla beraber, bir bakıyorsun Türkiye'nin ayağına kim çelme takıyorsa onunla beraber. Kemal Kılıçdaroğlu, kaçarın göçerin yok, 16 Nisan'da arkana tenekeyi takacaklar ve seni gönderecekler CHP'den.

"AYNAYA BAKIP KONUŞUYOR ZAAR"



Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre, sosyal medya kullanıcısı H.T, Soylu'nun konuyla ilgili Facebook'ta paylaşılan videosunun altına, "Aynaya bakıp konuşuyor zaar" yorumunu yaptı.

ALT SINIR 1 YIL, 2 YIL 4 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

H.T.'nin bu yorumu, ihbar edildi. İhbarın üzerinden yaklaşık 4,5 yıl geçti ve H.T. hakkında 'kamu görevlisine hakaret' ve 'hareket' suçlamalarıyla dava açıldı. H.T. hakkında 25 Ekim 2021'de düzenlenen iddianamede, 28 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Bakan Soylu'nun mağdur olarak yer aldığı iddianamenin sevk maddesi bölümünde, Türk Ceza Kanunu'nun hakaret suçunu düzenleyen 125. maddesinin 4. fıkrasındaki hüküme göre, cezanın alt sınırı ise en az 1 yıl.

SAVCILIK MÜTALAA VERDİ, KARAR MARTTA ÇIKACAK

H.T., dün görülen duruşmada, savunmasını yaptı. Facebook sayfasındaki fotoğrafın kendisine ait olduğunu ancak yorumu yapıp yapmadığını hatırlamadığını belirten H.T., kimseye hakaret kastı olmadığını ifade ederek, "Sadece söylediği laflara cevap olarak yazmışımdır" dedi.

Mütalaasını veren savcılık, H.T.'nin 1 yıldan az olmamak üzere 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, mütalaaya karşı savunma için sanık avukatına süre verdi. Davada karar, 3 Mart'ta çıkacak.