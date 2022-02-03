Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'nu ziyaret etti

03 Şubat 2022 Perşembe, 21:33

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde ziyaret ettiği Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi.

İTTİFAK SİNYALİ

Kılıçdaroğlu, koronavirüs tedavisi tamamlanan Karamollaoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletirken ikilinin güncel konulardan ve Millet İttifakı'na dair gelişmelerde istişare yaptığı öğrenildi.

Karamollaoğlu, yarın da Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya gelecek.

