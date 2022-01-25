Covid-19 sonrası Temel Karamollaoğlu'ndan ilk açıklama
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Haydi Bismillah! Arkadaşlar nerede kalmıştık?" diyerek koronavirüs tedavisinin ardından çalışmaya döndüğünü duyurdu.
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, 4 Ocak'ta koronavirüse yakalandıktan 5 gün sonra tedbir ve tedavi amacıyla hastaneye yatırıldı. Tedavisi tamamlanan Karamollaoğlu, 15 Ocak'ta taburcu olup evinde istirahate çekildi.
"ARKADAŞLAR NEREDE KALMIŞTIK?"
Karamollaoğlu, bugün partisinin Genel Merkezi'nden bir fotoğraf paylaşıp çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.
Karamollaoğlu, fotoğrafın açıklamasında ise, "Haydi Bismillah! Arkadaşlar nerede kalmıştık?" ifadesine yer verdi.
Video Haberler
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
En Çok Okunan Haberler
- TFF'den BAL kararı
- İmamoğlu kar yağışında neredeydi? Ağırel'den açıklama
- Lübnan'da yüklü miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi
- Dev şirket duyurdu: Yüzlerce kişinin işine son verilecek
- 'Deli Dumrul Tüneli'ne yine zam yapıldı
- Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme
- Covid-19 sonrası Karamollaoğlu'ndan ilk açıklama
- Kızını öldürmüştü, dehşete düşüren detay ortaya çıktı
- Fenerbahçeli futbolcudan kötü haber
- Vali duyurdu: Engelli ve hamile personele 3 gün izin