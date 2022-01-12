Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgi aldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet lideri Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumunu öğrenmek için Ankara Şehir Hastanesi'ne gitti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs tedavisi süren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu kaldığı hastanede ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu'nun oğlu Zahit Karamollaoğlu ve hastanede bulunan parti yöneticileri ile görüştü.
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, ziyarete ilişkin yaptığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, şu bilgileri verdi:
“Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu, Ankara Şehir Hastanesi'nde Covid19 tedavisi gören Sayın Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etmiş, durumu hakkında bilgi almıştır. Sayın Kılıçdaroğlu, Temel Bey’in her gün daha iyiye gittiği ve yakında taburcu edileceğini öğrendiğini söylemiştir.”
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