A Haber çalışanı Fındıklı: 'Oyum Kılıçdaroğlu'na' dedim, işten çıkarıldım
A Haber kameramanı Nihat Fındıklı, seçimlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemeyeceğini söylemesi üzerine işten çıkarıldığını iddia etti. Fındıklı, “Seçimde Erdoğan'ı desteklemeyeceğimi söyledim üç gün içinde çıkarıldım” ifadelerini kullandı.
2020 Eylül ayında Turkuvaz Medya bünyesinde yayın yapan A Haber’de işe başlayan kameraman Nihat Fındıklı, seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı desteklemeyeceğini söylediği için üç gün içinde işten çıkarıldığını öne sürdü.
Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Fındıklı şunları aktardı:
“Herkese merhaba A Haber'den muhalif olduğum gerekçesiyle atıldım sesimin duyulmasını istiyorum, seçimde Erdoğan'ı desteklemeyeceğimi söyledim üç gün içinde çıkarıldım. Oyum dürüst insan Kemal Kılıçdaroğlu Bey'e. Bedel ödemem gerekirse öderim kararından asla dönmem. 2020 Eylül aydında girdiğim A Haber'den Erdoğan'ı eleştirmem sebebiyle çıkarıldım, oyumun Kemal Kılıçdaroğlu'na gideceğini ekonominin, depremde olanların akıl dışı olduğunu söyledim ve hızlıca kovuldum.”
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