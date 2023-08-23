Kılıçdaroğlu, MYK toplantısında ekonomiyi eleştirdi, Şimşek’e ‘128 milyar doları’ sordu

Yayınlanma: 23.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 23.08.2023 - 04:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partisinin merkez yönetim kurulu (MYK) toplantısında “şeffaflık” söylemiyle öne çıkartılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek için “Halka ilişkiler çalışması yapıyorlar. ‘Şeffaflık’ deyip duruyorlar. O zaman Mehmet Şimşek açıklasın, bu Merkez Bankası’nın 128 milyar doları nerede” sorusunu yönelttiği öğrenildi.

CHP MYK, önceki gün Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Genel Merkezi’nde toplandı. Toplantıda KKM’ye ilişkin bir sunum yapıldığı ve Kılıçdaroğlu’nun da bunun üzerine “İnsanlar bugün kefen bezi alırken bile vergi veriyor ama KKM gelirlerden bir kuruş vergi verilmiyor. Buradan kimler, ne kazanıyor? Bu paralar nereye gidiyor, hesap sahipleri kimler? Servetlere servet katılıyor” değerlendirmesinde bulunduğu öğrenildi.

DEPREM BÖLGESİ TALİMATI

Hafta sonu partisinin kadın kollarını ve kadın milletvekillerini deprem bölgesine gönderen Kılıçdaroğlu’nun milletvekillerinden özellikle deprem bölgesi sorunlarını gündemde tutmalarını istediği kaydedildi. CHP kurmayları, “Genel başkanımız özellikle ‘CHP seçimde oy alamadı, deprem bölgesine gitmesin’ gibi söylemlere tepkili. Tam tersine oraya gidilmesinin, orada olunmasının oyla ilgisi olmadığını vurguluyor. Sorunların üzerinde çok duruyor. Defne ve Antakya’daki durum çok kötü. Önümüzdeki haftalarda okullar açılıyor ama orada yıkıntılar duruyor. Genel başkanımız deprem bölgesinin unutturulmaması gerektiğini söyledi” diye konuştu.

