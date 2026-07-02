Kılıçdaroğlu'nun atadığı ismin görevi, tepkiler sonrası iptal edildi

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü topladığı MYK'da belirlenen CHP Ankara İl Yönetimi listesinde yer alan Gizem Altunsoy, sosyal medya paylaşımları nedeniyle tartışmaların odağı oldu.

35 kişilik il yönetimi listesine alınan Altunsoy'un, uzun yıllardır X platformunda "Gizem Lara" kullanıcı adıyla yaptığı paylaşımlar kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

DURBAY VE ÖZGÜR ÖZEL'E YÖNELİK PAYLAŞIMLAR TEPKİ ÇEKTİ

Altunsoy, kanser nedeniyle yaşamını yitiren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik iftiralarıyla tepki toplamıştı.

KILIÇDAROĞLU ATAMAYI İPTAL ETTİ

Sözcü’nün haberine göre 30 Haziran tarihli MYK'da kabul edilen 35 kişilik listede, gelen tepkilerin ardından son anda değişikliğe gidildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Gizem Altunsoy'un CHP Ankara İl Yönetim Kurulu'na yapılan ataması iptal edildi. Böylece Altunsoy'un CHP'de herhangi bir göreve getirilmemesine karar verildi.

ALTUNSOY: 'BU İDDİALARIN MUHATABI DEĞİLİM'

Öte yandan, kendisine dönük eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt veren Altunsoy şunları söyledi: “Kamuoyuna Açıklama

Son günlerde adımın, rahmetli Gülşah Durbay hakkında yürütüldüğü iddia edilen linç kampanyalarıyla ilişkilendirilmeye çalışıldığını üzülerek takip ediyorum.

Bu iddiaların muhatabı değilim ve herhangi bir organize linç girişiminin içinde yer almadım, destekçisi olmadım. Gülşah başkanın yaşadığı bu süreçten ötürü bende çok üzgünüm, tekrar ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Ben 24 yaşında genç bir kadınım. Hakkımda gerçeği yansıtmayan ithamların ve sosyal medya üzerinden oluşturulan algının hem psikolojik hem de sosyal açıdan yıpratıcı etkileri olmaktadır. Hiç kimsenin, herhangi bir delil olmaksızın beni hedef göstermeye veya bir kampanyanın parçası gibi lanse etmeye hakkı yoktur.

Eleştiri elbette demokratik bir haktır. Ancak iftira, hedef gösterme ve gerçek dışı iddialarla insanların itibarını zedelemek kabul edilemez.

Kamuoyundan ricam, doğruluğu kanıtlanmamış iddialara itibar edilmemesi ve hakkımda yapılan değerlendirmelerde gerçeklerin esas alınmasıdır.

Saygılarımla.”