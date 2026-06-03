Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kılıçdaroğlu'nun basın sözcüsü Müslim Sarı'ya tepki: 'MYK' paylaşımında o ayrıntı gözden kaçmadı

Kılıçdaroğlu'nun basın sözcüsü Müslim Sarı'ya tepki: 'MYK' paylaşımında o ayrıntı gözden kaçmadı

3.06.2026 09:43:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kılıçdaroğlu'nun basın sözcüsü Müslim Sarı'ya tepki: 'MYK' paylaşımında o ayrıntı gözden kaçmadı

CHP'ye yönelik 'mutlak butlan' kararı sonrası Genel Başkan olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın sözcüsü Müslim Sarı'nın yaptığı MYK paylaşımı tepki çekti. Sarı, MYK'nin açılımını AKP'nin MYK'si ile karıştırdı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararı sonrası göreve geri getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun belirlediği Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri açıklandı.

Kılıçdaroğlu'nun "Basın Sözcüsü" olarak görevlendirdiği Müslim Sarı, dün akşam MYK toplantılarının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Sarı, "Henüz tamamlamış olduğumuz Merkez Yürütme Kurulu toplantısına ilişkin ayrıntılı açıklamalarımız, yarın (03 Haziran Çarşamba) saat 14:00’da Genel Merkezimizde düzenleyeceğimiz basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

Image

CHP'NİN DEĞİL AKP'NİN KULLANDIĞI BİR İFADE

Sarı'nın paylaşımında kullandığı "Merkez Yürütme Kurulu" ifadesi sosyal medyada dikkat çekti. CHP'nin parti yapılanmasında "MYK" ifadesi "Merkez Yönetim Kurulu" olarak adlandırılıyor.

"Merkez Yürütme Kurulu" ise AKP'nin parti teşkilatında kullanılan bir isim olarak biliniyor.

Image

Image

Kılıçdaroğlu ekibinin dün paylaştığı MYK listesinde de, "Merkez Yönetim Kurulu" listesi ifadeleri yer almıştı.

Öte yandan Müslim Sarı, bugün partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu toplantısının gündemine ilişkin açıklama yapacak.

İlgili Konular: #Kemal Kılıçdaroğlu #Müslim Sarı #MYK

İlgili Haberler

Kurultaya 'ret oyu vermem' dedi, Kılıçdaroğlu’nun A takımına girdi: MYK'ye giren isim partilileri şaşırttı
Kurultaya 'ret oyu vermem' dedi, Kılıçdaroğlu’nun A takımına girdi: MYK'ye giren isim partilileri şaşırttı Kılıçdaroğlu'nun MYK'sinde yer alan Adnan Demirci'nin görevlendirmeler duyurulmadan önce "Partimizin birlik ve beraberliğini sağlayarak daha güçlü çıkacağı bir kurultaya ret oyu vermem söz konusu değildir" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.
'Butlan' yönetimi ilk MYK toplantısını yaptı: Açıklama için saat verdiler
'Butlan' yönetimi ilk MYK toplantısını yaptı: Açıklama için saat verdiler Mahkeme kararıyla CHP yönetimine atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün belirlediği MYK ilk toplantısını yaptı. Yaklaşık 4 saat süren toplantıya ilişkin Müslim Sarı yarın 14.00’te açıklama yapacak.
Özel'in kazandığı kurultay sonrası 'CHP emin ellerde' demişti: Kılıçdaroğlu'nun MYK'sinde görev aldı
Özel'in kazandığı kurultay sonrası 'CHP emin ellerde' demişti: Kılıçdaroğlu'nun MYK'sinde görev aldı Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'sinde görevli eski Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Özel'in kazandığı 38. Olağan Kurultay sonrası Özel için övgüler dizdiği ortaya çıktı. Tarhan, Özel için, "CHP; emin ellerde, Türkiye aşığı bir lidere, Özgür’lüğe emanettir" ifadelerini kullandı.