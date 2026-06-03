Kılıçdaroğlu'nun basın sözcüsü Müslim Sarı'ya tepki: 'MYK' paylaşımında o ayrıntı gözden kaçmadı

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararı sonrası göreve geri getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun belirlediği Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri açıklandı.
Kılıçdaroğlu'nun "Basın Sözcüsü" olarak görevlendirdiği Müslim Sarı, dün akşam MYK toplantılarının gerçekleştirildiğini duyurdu.
Sarı, "Henüz tamamlamış olduğumuz Merkez Yürütme Kurulu toplantısına ilişkin ayrıntılı açıklamalarımız, yarın (03 Haziran Çarşamba) saat 14:00’da Genel Merkezimizde düzenleyeceğimiz basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.
CHP'NİN DEĞİL AKP'NİN KULLANDIĞI BİR İFADE
Sarı'nın paylaşımında kullandığı "Merkez Yürütme Kurulu" ifadesi sosyal medyada dikkat çekti. CHP'nin parti yapılanmasında "MYK" ifadesi "Merkez Yönetim Kurulu" olarak adlandırılıyor.
"Merkez Yürütme Kurulu" ise AKP'nin parti teşkilatında kullanılan bir isim olarak biliniyor.
Kılıçdaroğlu ekibinin dün paylaştığı MYK listesinde de, "Merkez Yönetim Kurulu" listesi ifadeleri yer almıştı.
Öte yandan Müslim Sarı, bugün partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu toplantısının gündemine ilişkin açıklama yapacak.