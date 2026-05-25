Kılıçdaroğlu'nun 'bayramlaşma' programına Eskişehir'den destek istediler: 'Ne kadar kalabalık olursak...'

Kurultay seçiminde kaybettiği genel başkanlık görevine mahkeme kararıyla dönebilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezinde 28 Mayıs'ta yapacağı bayramlaşma programının ertelendiği duyuruldu.

Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı, önce 28 Mayıs'ta yapılacağını duyurdu. Ancak sonra programda bir değişikliğe gidildi ve bayramlaşmanın 30 Mayıs'ta "herkese açık olacak şekilde" yapılacağı bildirildi.

Öte yandan CHP Genel Merkezi’ne gideceği öğrenilen Kemal Kılıçdaroğlu için bazı isimler WhatsApp'tan mesajlar göndermeye başladı. Ankara'ya komşu Eskişehir'deki Kılıçdaroğlu destekçileri de WhatsApp mesajlarıyla partililerden destek istedi ve kalabalık olunması için herkesi genel merkez önüne çağırdı.

Atılan mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Değerli Yoldaşlar, Genel Başkanımız Sayın *KEMAL KILIÇDAROĞLU* 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 14.00 ‘da CHP genel merkezinde olacak. Katılımınız çok kıymetli olduğu için Tüm yoldaşlarımızı bekliyoruz. Ne kadar kalabalık olursak sesimiz o kadar gür çıkacaktır."