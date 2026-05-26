Kılıçdaroğlu'nun heyetinde yer alıyor: CHP'li vekilin danışmanından 'tepki' istifası

26.05.2026 23:59:00
CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş’ın danışmanı Ferhat Özbakış görevinden istifa ettiğini duyurdu. Özbakış açıklamasında 'mutlak butlan' vurgusu yaparken, Bektaş Kılıçdaroğlu'nun bayram heyetinde yer alıyor.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özbakış, şunları yazdı: 

"Henüz çocuk yaşta Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında mücadele etmeye başlamış; Lise Komisyonu Başkanlığı, Gençlik Kolları yöneticiliği ve ana kademe ilçe yöneticiliği görevlerinde bulunmuş bir Cumhuriyet Halk Partili olarak;

Mutlak butlan darbesinin herhangi bir parçası olmayı vicdanen kabul edemeyeceğim için, 2023 yılından bu yana sürdürdüğüm Konya Milletvekili Barış Bektaş’ın TBMM Milletvekili Danışmanlığı görevinden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel’dir ve asıl olan maaşlar, ünvanlar değil Cumhuriyet Halk Partisi’dir."

Barış Bektaş, CHP'nin kurultay seçiminde kaybettiği genel başkanlık görevine mahkeme kararıyla dönebilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun 'bayram heyetinde' yer alıyor.

