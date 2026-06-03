Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kılıçdaroğlu'nun MYK'sinde görev alan Yıldırım Kaya'ya kurucu genel başkanı olduğu Eğitim Sen'den tepki: 'Bulunduğu pozisyonu kınıyoruz!'

Kılıçdaroğlu'nun MYK'sinde görev alan Yıldırım Kaya'ya kurucu genel başkanı olduğu Eğitim Sen'den tepki: 'Bulunduğu pozisyonu kınıyoruz!'

3.06.2026 23:06:00
Güncellenme:
Taylan Gülkanat
Takip Et:
Kılıçdaroğlu'nun MYK'sinde görev alan Yıldırım Kaya'ya kurucu genel başkanı olduğu Eğitim Sen'den tepki: 'Bulunduğu pozisyonu kınıyoruz!'

Eğitim Sen; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in görevde geçen 3 yılına ilişkin yapacağı açıklamaya Kılıçdaroğlu'nun MYK'sinde görev aldığı için kurucu genel başkanı Yıldırım Kaya'yı çağırmama kararı aldı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in göreve gelmesinin üzerinden 3 yıl geçti.

Tekin'in bu süre zarfında eğitim alanında yaptıklarına ve yapmadıklarını ilişkin olarak Eğitim Sen yarın bir basın açıklaması düzenleyecek.

Açıklama öncesinde Eğitim Sen tarafından dikkat çeken bir karar alındı.

Eğitim Sen yapacağı basın açıklamasına sendikanın kurucu genel başkanı olan Yıldırım Kaya'yı, mahkemenin verdiği 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'sinde görevli olması nedeniyle çağırmayacağını açıkladı.

Sendika, mutlak butlan kararından önce CHP Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı olarak görev yapan İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'ı açıklamasına davet etti. 

'POZİSYONUNU KINIYORUZ'

Kılıçdaroğlu yönetiminin Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı eski Ankara Milletvekili ve Eğitim Sen Kurucu Genel Başkanı Yıldırım Kaya için sendika, "Eski genel başkanımızı davet etmiyoruz. Bulunduğu pozisyonu kınıyoruz" ifadelerini kullandı. 

İlgili Konular: #CHP #Kemal Kılıçdaroğlu #Yıldırım Kaya #Eğitim Sen #mutlak butlan