Kılıçdaroğlu'nun yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi: Siyasi isimlerden tepki yağdı!

İstinaf kararıyla CHP Genel Başkanı olarak tedbiren görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkez önünde düzenlenecek Halk Buluşması'nda yurttaşlarla bir araya gelecek.

PM VE YDK TOPLANTISI ERTELENDİ

Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran Pazartesi günü toplayacağı duyurulan ilk Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplantısı ise ertelendi. Alınan bilgilere göre mahkeme kararıyla göreve dönen üyelere resmi tebligatın henüz ulaşamaması nedeniyle toplantının ertelenmesine karar verildi.

CHP Genel Merkezi'nden yapılan bilgilendirmede, "Parti Meclisi üyelerinin görevlendirilmelerine ilişkin yazıyı henüz ilgili kamu kurumundan tebliğ alamamış olmaları nedeniyle Parti Meclisinin toplanma tarihi belirlenememiştir. Değinilen tebliğ sürecinin tamamlanması sonrasında Genel Başkan tarafından belirlenecek Parti Meclisi toplantı tarihi ayrıca duyurulacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu kararda imza bulunmaması tepkilere neden oldu.

'İmza'sız paylaşılan karara tepkiler şöyle:

CHP Cumhurbaşkanlğı Aday Ofisi (CAO) Sanayi ve Teknoloji Politika Kurulu Başkanı Yalçın Karatepe: "“CHP’den” yapıldığı söylenen açıklamalarda ne bir isim ne de bir imza var. Ne kadar gizlenmeye çalışırlarsa çalışsınlar biz kim olduklarını biliyoruz ve bu utanç onları ömürleri boyunca takip edecek."

CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin: "Polisle, tomayla, gazla, plastik mermiyle Genel Merkeze girecek cüretleri var ama Parti Meclisini toplayacak cesaretleri yok. Kağıda imza atacak cesaretleri dahi yok!"

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut: “Parti Meclisi’ni bile korkudan toplayamayan bir anlayışla karşı karşıyayız. Ortada ne bir imza var ne bir sorumluluk üstlenen isim… Yazıyı kimin kaleme aldığı dahi belli değil”

CHP Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu: “Korkuyorsunuz, kurultayı toplamıyorsunuz. Korkuyorsunuz, Parti Meclisi’ni işletmiyorsunuz! Basın danışmanınızın paylaştığına göre, Parti Meclisi toplantısının iptal yazısına cesaret edip imza bile atamıyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi’nin hukuk ve demokrasi zemininde işlemesini engellemek için sürekli yeni bariyerler oluşturmaya çalışıyorsunuz. Mesele artık yalnızca bir parti meselesi değildir. Bu mesele, halkın iradesine sahip çıkma meselesidir. Hâlâ anlamadılar; halkın seçtiğini, halktan başka hiç kimse görevden alamaz. Milletin iradesinin üstünde hiçbir güç yoktur."