Kılıçdaroğlu 'ölümüne mücadele' demişti: Cemal Kalyoncu'dan '418 milyar dolar' açıklaması
Kalyoncu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "4518 milyar dolarlık kamu kaynağı" iddiası üzerine konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 20 yıllık AKP iktidarları döneminde Hazine'den 418 milyar doların belli başlı şirketlere aktarıldığını belirtmiş ve "418 milyar doları gasp eden yandaş çetelerle ölümüne mücadele edeceğim" demişti.
AKP iktidarında kamu ihalelerinin vazgeçilmezleri haline gelmeleri nedeniyle "Beşli çete" diye adlandırılan sermaye gruplarından biri olan Kalyoncu Holding'in yönetim kurulu başkanı Cemal Kalyoncu, Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri üzerine kısa bir açıklama yaptı.
AKP'ye yakın Sabah gazetesinin Ankara Temsilcisi Okan Müderissoğlu'nun aktardığına göre Kalyoncu, "yaptıklarını Allah'ın gördüğünü" söyledi.
Müderrisoğlu'nun bugünkü köşe yazısında (7 Nisan 2023) konuyla ilgili bölüm şöyle:
"Ben, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi malzemeye dönüştürdüğü bir konuya odaklanacağım. Hani, hangi toplamaya dayandığı belli olmayan fakat yurtdışına çıkarıldığı öne sürülen şu 418 milyar dolar (!) meselesi var ya... Cemal Bey'e, yekten sordum:
"Yurtdışında ne kadar paranız var?"
Cemal Bey de cevap verdi:
"Yurtdışında varlığımız yok, yurtdışının varlıklarını buraya getiriyoruz. Bazı kesimler yaptıklarımızı görmüyor ama Allah da çalışanlarımız da görüyor!"
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