Son Dakika... Kemal Kılıçdaroğlu: İktidara geliyoruz

Son dakika gelişmesi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘İkinci Yüzyıla Çağrı’ başlıklı etkinlikte konuştu. Kılıçdaroğlu, "Bakın görüyorsunuz, böyle bir Türkiye mümkün ve emin olun iktidara geliyoruz" dedi.

ANKA
03 Aralık 2022 Cumartesi, 17:54
Son Dakika... Kemal Kılıçdaroğlu: İktidara geliyoruz
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CHP'nin yeni ekonomik vizyonunu açıklayacağı toplantı, Lütfü Kırdar Kongre Salonu'nda başladı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Ve emin olun iktidara geliyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

  • Ben size bir adaya oy vermeye çağırmıyorum derken neyi kast ettiğimi anlamış oldunuz. Türkiye’yi tek bir kişi değil, liyakate dayalı sistem yönetecek. Bakın görüyorsunuz, böyle bir Türkiye mümkün ve emin olun iktidara geliyoruz.

  • Bu köklü değişimi gerçekleştireceğiz. Kimse korkuyla uyanmayacak. Yönetenler gelip geçecek ama ülke bir daha asla savrulmayacak.

  • Bu sahneden size ana muhalefet partisinin genel başkanı olarak değil kuracağımız büyük güç birliğinin bir parçası olarak sesleniyorum.

  • Bu zaferi iyi, cesur ve yürekli insanlar kazanacak. Bu büyük birlikteliğin başarılı olabilmesi için kaynağa ihtiyaç var. Bay Kemal bu sorunu da çözdü. İktidarımızın ilk altı ayında hızlı çözümlerimiz hazır. İlk adım halkımıza nefes aldırmak daha sonra kalıcı refahı sağlayacağız.

  • İktidarımızın ilk üç yılında en az 100 milyar dolar doğrudan yatırım gelecek. Bu parayı kesinlikle getireceğim. Temiz ve sürdürülebilir fonlardan en az 150 milyar dolar yatırım getireceğiz.

  • Yolsuz yönetim yüzünden halkımız hiçbir şeyden pay alamıyor ama Bay Kemal çetelerle ve yolsuzluk yapanlarla mücadele etme sözü verdi. Ben kirli sermayenin adamı olmam, kirli sermayenin çaldığı 418 milyar doları borçları olarak onların defterlerine yazdım.

AYRINTILAR GELİYOR...


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