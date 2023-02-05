Sayıştay'a gideceğini söylemişti: Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı 418 milyar dolar paylaşımı

Hazine'den 418 milyar dolar çalındığını söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gece yarısı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Unutmayın, 418 milyar dolar çok büyük paradır" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 00:05
Sayıştay'a gideceğini söylemişti: Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı 418 milyar dolar paylaşımı
Abone Ol google-news

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Unutmayın, 418 milyar dolar çok büyük paradır" açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısında yaptığı konuşma sırasında, Hazine'den 418 milyar dolar çalındığını tespit ettiklerini, bu nedenle suikast tehditi aldığını söylemişti.

"SAYIŞTAY'A GİDECEĞİM"

Kılıçdaroğlu daha sonra konuk olduğu bir televizyon programında şunları söylemişti:

“Bakın şimdi gerçekten Sayıştay’a gideceğim. Biz bir rapor hazırlattık; Türkiye’nin 418 milyar dolar parasının iç edildiğini biliyoruz. Şimdi bizim bütçemizi parlamento kabul eder, bütçenin nerelere harcandığını denetleyen kurum da Sayıştay. Kimin adına denetler? TBMM adına denetler. O zaman TBMM adına denetim yapan kurumun bizim hassasiyetlerimizi dikkate alması gerekir. Sadece bizim değil 85 milyonun hassasiyetlerini dikkate alması gerekir. Sayıştay’ın raporlarını alacağız ve bakacağız. 418 milyar dolar paranın nerelere nasıl iç edildiğini o raporlarda görmek istiyoruz biz. O raporlarla bizim raporları karşılaştıracağız.”


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 418 milyar dolar

İlgili Haberler

Kılıçdaroğlu gençlerle buluştu, 'iktidar' vurgusu yaptı: Otoriter yönetime son vereceğiz

Kılıçdaroğlu gençlerle buluştu, 'iktidar' vurgusu yaptı: Otoriter yönetime son vereceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu, 13 Şubat öncesi Parti Meclisi'ni topluyor

Kemal Kılıçdaroğlu, 13 Şubat öncesi Parti Meclisi'ni topluyor
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu açıklaması: 'Engelleri aşar halkına hizmet verir'

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu açıklaması: 'Engelleri aşar halkına hizmet verir'

En Çok Okunan Haberler