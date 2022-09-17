Kılıçdaroğlu, Özal ve Menderes'in anıt mezarlarını ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve eski başbakanlardan Adnan Menderes'in anıt mezarlarını ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile eski başbakanlardan Adnan Menderes'in anıt mezarlarını ziyaret etti.
Topkapı Anıt Mezar'a gelen Kılıçdaroğlu, ilk olarak, idam edilişlerinin 61. yılında Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın anıt mezarlarını ziyaret ederek çelenk bıraktı.
Ziyaret sırasında Menderes, Zorlu ve Polatkan için dua edildi.
Kılıçdaroğlu, daha sonra 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın anıt mezarına gelerek çelenk bıraktı. Dua edilmesinin ardından Kılıçdaroğlu, Özal'ın anıt mezarının çevre düzenlemesi ve müze binası inşaatı hakkında bilgi aldı.
Anıt mezarları ziyarette Kılıçdaroğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti.
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