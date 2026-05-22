Kılıçdaroğlu partideki 3 avukatı görevinden aldı... Özgür Çelik’i savundukları için mi azledildiler?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı’nın “mutlak butlan” ile sakatlandığı gerekçesiyle iptaline karar vermesinin ardından CHP Genel Başkanlığı’na atanan Kemal Kılıçdaroğlu, henüz parti binasına dahi gitmeden dikkat çeken bir karar aldı.

Kılıçdaroğlu ilk hamle olarak, CHP Genel Merkezi avukatları Çağlar Çağlayan, Mehmetcan Keysan ve Hazar Kardaş'ı azletti.

Kılıçdaroğlu’nun görevine son verdiği avukatlardan Çağlayan ve Keysan, CHP İstanbul İl Kongresi Davasında parti avukatı olarak görev yapıyordu. İki isim de, davacı Özlem Erkan ve avukatına karşı, mahkeme kararıyla görevinden uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’i savunuyordu.

CHP Genel Merkezi avukatlarından Çağlar Çağlayan, 26 Eylül’de "ihtiyati tedbir" kararına ilişkin yaptığı itirazları İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedilmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’tir. Partiyi kimin yöneteceğine mahkemeler karar veremez, vermemeli” demişti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali için Özlem Erkan tarafından İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi’ne açılan davada, 2 Eylül'de verilen ihtiyati tedbir kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden uzaklaştırılmıştı. İl yönetimi yerine Gürsel Tekin ile birlikte 5 isim kayyım olarak atanmıştı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce son olarak 15 Mayıs’ta görülen 4. celsesinde Hakim, Ankara’daki Kurultay Davası dosyası ile birleştirilmesini talep ederek duruşmayı 10 Temmuz’a ertelemişti.