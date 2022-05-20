Kılıçdaroğlu: 'Rüşvet yiyenlerin, ezenlerin her zaman karşısında oldum'

20 Mayıs 2022 Cuma, 10:47

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur Üye Katılım Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Kılıçdaroğlu, "Emeğiyle geçinmeye çalışanlar partiye katılıyor. Bu davanın neferi olarak ben karşınızdayım" ifadelerini kullandı.

"Önünüzdeki tüm engelleri kaldırmak benim boynumun borcu olacaktır" diyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Burada olmaktan onur, şeref duyuyorum. Sizleri yürekten kucaklıyorum.

Gençler heyecanlı biliyorum. Onların heyecanını bir dava uğruna büyütmemiz gerekiyor. O dava alın terine değer verme kavgasıdır. O kavga beraber, birlikte yaşayalım, kucaklayalım davasıdır. O dava ayrışma değil kucaklaşma davasıdır. O dava hiçbir evde hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir davadır. Bu dava dolayısıyla buradayım. Emeğiyle geçinmeye çalışanlar, gençler partiye katılıyor. Bu davanın bir neferi olarak karşınızdayım.

Bucak'tan arzu ettiğimiz oyu alamadık. Bunun sorumlusu biziz. Bir yerde hata varsa hata bizde. Biz gelmedik, sofranıza oturmadık, çayınızı içmedik. Ankara'da oturduk güzel laflar ettik. Ben böyle bir insan değilim. Sizler gibi yetişen bir insanım. 7 kardeşiz, üniversiteyi bitiren sadece benim. Devlette önemli görevlerde bulundum. Onurumla gezdim, siyasete girdiğim gün mal varlığımı internet siteme koydum. Rüşvet verenlerin, ezenlerin her zaman karşısında oldum.

Her birimizin dünya kadar derdi, sorunu vardır. Halktan, emekten, alın terinden yana olan, torpili değil de hak edene hak ettiği hakkı teslim eden anlayışa ihtiyacımız var. 2 bin 200 liradan buğday alıp dışarından 6 bin liraya alıyorsanız bir sorunumuz var demektir.

Her evde huzurun, bereketin olmasını isterim. Kadınların daha güçlü olmasını isterim. Aile Destekleri Sigortası'nı getireceğiz. Kadın ne kadar güçlü olursa toplum o kadar güçlü olur. Kadının güçlü olması lazım.

Sevgili gençler hiç meraklanmayın. Bu ülkenin bugünü de sizsiniz geçmişi de sizdiniz, geleceği de siz olacaksınız. Türkiye'nin geçmişinde büyük mücadeleler verdiniz, geleceğinde de büyük mücadeleler vereceksiniz. Ben de bu azmin ve kararlılığın yanında olacağım. Önünüzdeki tüm engelleri kaldırmak benim boynumun borcu olacaktır."