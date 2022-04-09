Kılıçdaroğlu, son bir yıl içinde CHP'ye kaydolan 70 bininci yeni kadın üye ile bir araya geldi

09 Nisan 2022 Cumartesi, 13:25

CHP Kadın Kolları, son bir yılda 70 bin yeni kadın üye kaydetti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’ye Rize il örgütünden kaydolan yeni kadın üyeler Seher Hacısüleymanoğlu ve Ayşe Büyükyazıcı’yı kabul etti.

Görüşmede Kılıçdaroğlu’na CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Kadın Kolları Genel Sekreteri Mehtap Yücel, Kadın Kolları MYK üyesi Necla Kacan, Rize İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Ardal ve Ardeşen İlçe Kadın Kolları Başkanı Müjgan Seferoğlu eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, Rize kadın kollarının örgütlenme süreçleri hakkında bilgi aldı. Partiye yeni üye olan Seher Hacısüleymanoğlu, ailesinin MHP kökenli olduğunu ama kendisinin Cumhuriyet Halk Partisi’ne üye olmayı tercih ettiğini söyledi. Tarih öğretmeni olduğunu belirten Hacısüleymanoğlu, hayatını aşçılık yaparak sürdürdüğünden bahsetti.

AKP'YE ÜYE YAPILMIŞ

Ayşe Büyükyazıcı ise CHP’ye üye olmak istediğinde AKP üyesi olduğunu öğrenip şaşırdığını söyledi ve “Birileri rızamı almadan, fikrimi sormadan beni AKP’ye üye yapmış. Öğrenir öğrenmez AKP’den istifa ettim ve CHP’ye üye oldum” dedi.

Servis şoförlüğü yaptığını anlatan Büyükyazıcı, “Ehliyet kursuna yazıldığımda ailem ve arkadaşlarım servis şoförlüğü yapacak olmamı pek benimsemedi. Ama ben pes etmedim. Sertifikalarımı tamamladım ve servis şoförlüğü yapmaya başladım. İlçemin ilk kadın servis şoförü oldum, iki kez ödül aldım. Biz Karadeniz kadınları direngeniz, kimse bizim mücadele azmimizin önünde duramaz. Bir yandan çalışıp diğer tarafta çocuklarımı okuttum. Şimdiki hedefim de muhtarlık. İlk seçimlerde muhtarlığa adayım” diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU: GENÇ KADINLARA ODAKLANIN

Yeni kadın üyelerle sohbet eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise şunları söyledi:

“Kadınların ne kadar mücadeleci olduğuna bizzat şahidim. Özellikle Karadeniz kadınları, doğa haklarını hep en önde savundular, yaşam alanlarına, derelerine, ağaçlarına sahip çıktılar. Rize’de kadınları örgütlemek için gösterdiğiniz özveriyi gençler için de gösterin. Gençlerde oy oranımız yüksek ama bunu daha da yukarı çekmek için sizlere çok iş düşüyor. Bugünün ve yarının mimarı olan gençlere, genç kadınlara odaklanın. Gençler, aile büyüklerinin fikrini değiştirebiliyor, annesinin ve babasının kendi desteklediği partiye oy vermesini sağlayabiliyor. Onlar hayatı sorguluyorlar ve AKP’nin yarattığı yıkımı görüyorlar. İlk seçimlerde bu düzeni gençlerle birlikte değiştireceğiz. Genç kadınların partimizde daha aktif rol üstlenmelerini sağlayın.”

NAZLIAKA: CUMHUR İTTİFAKI MUM GİBİ ERİYOR

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, örgütlenme kapsamında çalınmadık kapı bırakmayacaklarını belirterek, “İl il, ilçe ilçe, mahalle mahalle kapıları çalıyoruz. Kadınlara YaşamHak projemiz ve Aile Destekleri Sigortası hakkında bilgi veriyoruz. İktidara geldiğimizde, kadına yönelik şiddeti de yoksulluğu da bitireceğimizi anlatıyoruz. Partimize yoğun bir ilgi var. AKP ve MHP’den ayrılıp partimize katılan kadınların sayısı her geçen gün artıyor. Cumhur ittifakı mum gibi eriyor” dedi.

Nazlıaka, özellikle genç kadın üyelere yoğunlaşacaklarını söyledi.