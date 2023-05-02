Kılıçdaroğlu 'Son kez uyarıyorum' demişti... Cambridge Analytica nedir?

Yayınlanma: 02.05.2023 - 09:47

Güncelleme: 02.05.2023 - 09:47

Geçen günlerde yaptığı açıklama ile, "Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum” diyen CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez Twitter'dan yaptığı paylaşımla İletişim Başkanı Fahrettin Altun için “Cambridge Analytica'cılık oynamak kapasitenizi aşar” ifadesini kullandı.

“Son 10 güne 2 gün kaldı” sözleriyle bir uyarı paylaşımı yapan Kılıçdaroğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve 'ekip arkadaşlarına' seslendi.

"SON UYARIMDIR..."

CHP lideri şu ifadeleri kullandı:

"Son 10 güne 2 gün kaldı. Ben son uyarımı yapayım. Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren; anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge Analytica'cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar. SON UYARIMDIR!"

Son 10 güne 2 gün kaldı. Ben son uyarımı yapayım. Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren; anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge Analytica'cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar. SON UYARIMDIR! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 1, 2023

Kılıçdaroğlu bu paylaşımında, Altun ile iletişim başkanlığında yönetici olan bazı diğer isimlerin dark web olarak bilinen takibi güç sanal ağlar içinde “anlaşma” yapmaya çalıştığını belirtti.



CHP liderinin paylaşımından sonra "Cambridge Analytica nedir, ne anlama geliyor?" sorusu gündeme geldi.

CAMBRIDGE ANALYTICA NEDİR?

BBC Türkçe'nin haberine göre; Cambridge Analytica skandalı 2018 yılında, 50 milyon Facebook kullanıcısına ait verilerin usulsüz kullanıldığının ifşa olması ile patlak verdi.

Şirket, 'tüketici, takipçi, seçmen davranışlarını değiştirmek isteyen' iş dünyası ve siyasi partilere hizmet sunan bir veri analiz şirketi olarak çalışıyordu. Zaman içinde kullanıcı verileri usulsüz şekilde elde edildiği belirlenen kişi sayısı 90 milyona yaklaştı.

Şirketin, ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesinde ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkma (Brexit) süreçlerinde, seçmen davranışları üzerinde etkili olduğu düşünülüyordu.

Skandal İngiliz The Observer gazetesinin haberi ile gün yüzüne çıktı.

Gazete 2014 yılında 50 milyon Facebook kullanıcı profilinin İngiltere merkezli Global Science Research şirketi tarafından toplandığını yazdı.

Kullanıcı bilgileri bir kişilik testi ile elde edildi. Testi yapmaları için ücret ödenen Amerikalılar ile bu kişilerin Facebook arkadaşlarının sosyal medya verileri ele geçirilmişti.

Süreçte, Cambridge Analytica'nın seçim sandıklarındaki tercihleri etkileyebilecek ve öngörebilecek güçlü bir yazılım kullandığı iddia edilmiş ve bu sistem 'tam teşekküllü propaganda makinesi' olarak tanımlanmıştı.

Şirketin yöneticisi olan Alexander Nix, "Demokratlar teknoloji devriminde öncülük ediyordu, veri analizleri ve dijital dünya ve Cumhuriyetçilerin rekabet etmekte başarısız olduğu alanlardı. Biz de bunu bir fırsat olarak gördük" demişti.

Şirket ise usulsüzlük yaptıkları iddialarını reddetmiş ve verilerin hiçbirinin ABD'de 2016'daki başkanlık seçimlerinde kullanılmadığını savunmuştu.

Facebook'un kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Mark Zuckerberg, kullanıcı bilgilerinin izinsiz paylaşılmasıyla ilgili süreç içinde ABD Kongresi'nde ifade verdi ve özür diledi.

Şirkete tarihi bir miktar olan 5 milyar dolar ceza kesildi Cambridge Analytica şirketi de kapatıldı.